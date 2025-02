Ibai Llanos muestra la cuenta del restaurante vasco al que ha invitado a su abuelo: «La calidad se paga»

J. F. Martes, 25 de febrero 2025, 19:37 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

Ibai Llanos ha vuelto a sorprender a sus seguidores, esta vez compartiendo una experiencia gastronómica de lujo en el Asador Etxebarri (Axpe, Bizkaia), reconocido como el segundo mejor del mundo según 'The World's 50 Best Restaurants'. El streamer bilbaíno, acompañado de su hermano Oier y su abuelo Pedro, disfrutó de un menú degustación que no solo deleitó sus paladares, sino que también está generando un gran impacto en las redes sociales debido a la enorme popularidad de su protagonista.

El video, que ha superado ampliamente el millón de visualizaciones en menos de un día, muestra a Ibai Llanos y a sus familiares probando una variedad de platos a la brasa, especialidad de este restaurante de Bittor Arginzoniz. Desde el inicio, Ibai destacó la importancia de esta comida, especialmente para su abuelo: «Este es un vídeo especial porque voy a comer con mi abuelo, que es una persona muy especial para mí, que me ha criado, que me ha educado y que nunca ha comido en un restaurante estrella Michelin».

El menú degustación del Asador Etxebarri fue una experiencia culinaria completa, comenzando con un consomé de bienvenida que Ibai describió como «una sopita mu buena». A este le siguieron una serie de entrantes que incluían chorizo casero con carne magra de Joselito y tostadas de anchoas al salazón, así como mozzarella de leche de búfala recién ordeñada con rúcula. «Tremendo, ¡han ordeñado la vaca hoy!», exclamó Ibai al probar la mozzarella.

Entre los platos principales, destacaron las gambas de Palamós, la crema de corales de erizo con suero de mantequilla y aceite de algas marinas, y los berberechos a la brasa con guisante de lágrima del Maresme. Ibai también compartió la opinión de su abuelo sobre las gambas: «que a mi abuelo no le gustan. No sabe lo que se está perdiendo». Sin embargo, Pedro sí disfrutó de la crema de corales de erizo, valorándola como «está buenísimo. Divino».

El plato de 180 euros

Uno de los momentos más esperados fue la degustación de angulas frescas a la brasa, un plato ajeno al menú con un coste de 180 euros. Ibai describió las angulas como «el plato más caro que he probado nunca», destacando su rara textura pero estupendo sabor.

Sin embargo, el plato estrella de la noche fue la chuleta de vaca rubia gallega con 10 años de edad y 38 días de maduración. «Qué espectáculo, brutal, la mejor que he probado nunca...», exclamó Ibai tras probar la carne. Su hermano Oier también compartió su entusiasmo, describiéndola como «mantequilla pura y dura».

Para finalizar la experiencia, los comensales disfrutaron de postres como helado de leche reducida a la brasa con infusión de remolacha, suflé de dos chocolates, tartaleta de pera y flan de queso. Ibai quedó particularmente impresionado con el flan de queso, describiéndolo como algo «para casarse con esto».

Al final, la cuenta ascendió a 1.784 euros. «Es el restaurante más caro al que he ido en toda mi vida. La calidad se paga», señaló Ibai, quien añadió: «ha sido una barbaridad, lo he disfrutado muchísimo. Calidad increíble y experiencia de diez». A pesar del elevado costo, Ibai aseguró que «es el mejor sitio al que he venido nunca. Ha superado mis expectativas. Es una barbaridad».

Temas

Ibai Llanos