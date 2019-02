Curiosidades El 'hombre del palillo' rectifica y renueva el DNI sin mondadientes Sergio Álvarez muestra su nuevo DNI, en el que aparece sin palillo. / N. BRANDON Curiosidades El sábado perdió el DNI antiguo de tanto mostrarlo a los admiradores S. FERNÁNDEZ León Martes, 5 febrero 2019, 02:48

Todo terminó como empezó. El 'hombre del palillo' acudió ayer a comisaría para hacerse de nuevo el DNI. Este joven, cuyo retrato se hizo viral después de aparecer en la imagen del carnet con un mondadientes en la boca, recibió la llamada de la policía para hacerse de nuevo el documento de identidad como manda la ley, sin ningún tipo de elemento perturbador, incluidos los que ayudan a la higiene dental. Fue un trámite un tanto enojoso para este tipo a un palillo pegado. «Me ha dado bastante rabia. Pero casi me han hecho un favor obligándome a renovarlo, porque el sábado salí de fiesta y perdí el DNI», dijo Sergio Álvarez, conocido por sus amigos como 'El Panita'. El protagonista del día satisfizo la curiosidad de los periodistas a las puertas de la dependencia policial, donde atendió a la prensa como es su costumbre, chupando un palillo.

La historia no termina aquí. Sergio ha disfrutado en plenitud su momento de gloria, viviendo la fama con multitud de fotos y felicitaciones. Todo el mundo quería ver el documento de marras, de modo que en pleno frenesí de un fin de semana de juerga, el DNI acabó extraviado. «Se alargó la noche y al final lo acabé perdiendo. De tanto meterlo y sacarlo al final no sé dónde está. Así que quien lo encuentre que me lo devuelva o que se lo quede de recuerdo».

Aunque ahora sabe que la fama cuesta, resulta que cuando se conquista tiene un sabor agridulce. «El otro día igual me hice 30 o 40 fotos. Había gente de León que me conocía desde pequeño y quería fotografiarse conmigo. Y yo les decía: '¡Pero si me conoces desde pequeño, cabrón, ¿por qué me pides ahora una foto?' Pero bueno, si quieren, ¿quién soy yo para impedírselo?», dice condescendiente el héroe de la semana.

Burocracia

'El Panita' pasó la mañana del lunes de papeleo. Primero tuvo que presentar la denuncia por el robo del documento que le ha encumbrado a la cima de la popularidad. Después, con cierta pesadumbre, volvió a solicitar un DNI nuevo. Aún se siente sorprendido por la repercusión que ha tenido su broma, fruto de una apuesta. Unos familiares, sabedores de que no se desprende del palillo casi ni para dormir, le lanzaron un envite: «¿A que no hay huevos para hacerte el DNI con el palillo en la boca?». Y claro, el paisano leonés demostró hasta dónde es capaz de llegar para defender sus principios y estilo de vida.

'El Panita', sin el mondadientes que le ha hecho famoso. / N. BRANDON

Si bien su imagen ha recorrido toda España y le ha hecho muy célebre, hay cosas que no cambian. El leonés necesitó una mañana entera para hacerse el DNI que le devolviera a la normalidad. Eso sí, quedan muchas anécdotas y una cena pendiente por pagar. Su hermano y su tío, que apostaron a que no se atrevería a tanto, tendrán que rascarse el bolsillo. «Todavía no les he cobrado la cena. Esa sí va a ser cara porque con todo el fenómeno que se ha liado...», explica Sergio.

Con o sin adminículo dental. Sergio seguirá siendo para la gente el 'hombre del palillo'. Destreza no le falta. 'El Panita' sabe pasarse el palillo de un extremo a otro de la boca con un ligero toque de la punta de su lengua. Parece que no sabe vivir sin el mondadientes. Hombre precavido, siempre lleva algunos de reserva, no sea que ocurra una tragedia. Sergio no ceja. Antes morir a palos que renunciar al palillo.