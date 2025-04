La historia de amor entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler

L. G. Lunes, 14 de abril 2025, 08:09 Comenta Compartir

El fallecimiento de Mario Vargas Llosa, este domingo 13 de abril, deja un vacío inmenso en la literatura universal. Pero también reaviva el interés por uno de los capítulos más mediáticos de su vida: su romance con Isabel Preysler, la mujer que conquistó su corazón en los últimos años.

Un amor que nació de una chispa temprana y terminó por convertirse en un fenómeno público que acaparó portadas, titulares y comentarios en todo el mundo.

El primer encuentro entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler

La historia entre el Nobel peruano y la socialité española se remonta a 1986. En aquel entonces, Isabel, como periodista de la revista ¡HOLA!, entrevistó a Vargas Llosa en Estados Unidos. Ambos quedaron cautivados, aunque sus vidas ya estaban comprometidas: Mario seguía casado con Patricia Llosa, su prima y compañera durante más de 50 años, mientras Isabel vivía su matrimonio con el político y economista Miguel Boyer.

Ese mismo verano, sus caminos volvieron a cruzarse en Marbella, donde surgieron rumores de una atracción que, sin embargo, quedó en suspenso. Pasaron décadas hasta que el destino les dio una nueva oportunidad.

Un romance que hizo historia

Tras la muerte de Miguel Boyer, la atracción que había quedado latente entre Isabel y Mario resurgió con fuerza. Se reencontraron en un crucero organizado por el círculo cercano del magnate Carlos Slim, viajando entre México y Perú. Allí, la chispa se encendió definitivamente.

Poco después, durante un viaje a Londres en 2015, oficializaron su relación en privado. Meses más tarde, su amor se hizo público, y el escritor decidió poner fin a su matrimonio con Patricia para mudarse a la casa de Isabel en Madrid.

Vargas Llosa y Preysler se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del panorama hispano, compartiendo viajes, galas y momentos inolvidables que acapararon la atención de la prensa del corazón.

El fin de la historia

Sin embargo, la relación no sobrevivió al paso del tiempo. En diciembre de 2022, Isabel Preysler anunció oficialmente su separación: «Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente», declaró a ¡HOLA!

Mientras fuentes cercanas a Isabel apuntaban a los celos como detonante de la ruptura, el propio Vargas Llosa explicó en una entrevista con El País Semanal: «No me arrepiento de nada, éramos de dos mundos distintos». Isabel, en El Hormiguero, fue aún más clara: «La última ruptura no me dolió nada».

Tras la separación, los rumores sobre una posible reconciliación entre Mario Vargas Llosa y su exesposa Patricia comenzaron a circular. Aunque nunca lo confirmaron públicamente, fueron vistos juntos en distintas ciudades como París, Lima y Santo Domingo, alimentando las versiones de un reencuentro íntimo.