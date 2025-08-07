Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gabriella Guilén posa en el photocall de Ingancia sin Fronteras en Marbella. Instagram

Gabriela Guillén confirma que Bertín Osborne está «viendo más» a su hijo

La madre del hijo menor del cantante habla de «relación cordial» y explica que «todo se va asentando»

Joaquina Dueñas Gil

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:00

Gabriela Guillén ha visitado Marbella donde ha asistido a la cena solidaria de Infancia sin Fronteras. Allí ha reaparecido ante los medios y ha subrayado que tiene «una relación cordial» con Bertín Osborne, el padre de su hijo, después de las diferencias que vivieron durante el embarazo y después del nacimiento del bebé. «Es lo que debería de ser por el peque. Yo creo que todo se va asentando un poco», ha explicado. En este sentido, ha confirmado que «él está en contacto» con el niño y «le está viendo más».

Al conocer el embarazo de Gabriela, el primer impulso de Bertín fue anunciar que no pensaba ejercer de padre, aunque se haría cargo de las necesidades económicas. Tras el nacimiento, hubo meses de tensión hasta que el cantante confirmó que había conocido al bebé. Pero las tensiones continuaron porque, aunque él insinuó que había un contacto más o menos habitual, Gabriela no dudó en precisar que solo se habían visto una vez. Ahora, parece que eso ha cambiado y que padre e hijo disfrutan de su mutua compañía con cierta frecuencia.

Sobre la posibilidad de que el niño pase unos días con Bertín durante el verano, Gabriela ha dicho: «Eso deberíamos de preguntárselo a él. Ojalá que sí, así disfruta un poquito más de él y me deja a mí también. Pero bueno, él está también él liado con sus niños». En todo caso, también ha destacado que está «contenta» y que quiere «disfrutar a tope de mi peque y pasar el fin de semana y todo el verano con él, porque la verdad es que trabajo mucho y echo de menos pasar tiempo con él». «O sea que egoístamente prefiero que esté conmigo, la verdad», ha concluido.

