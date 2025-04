Francisco Rivera reaviva la polémica sobre el festival en homenaje a su padre

Joaquina Dueñas Miércoles, 23 de abril 2025, 13:05 Comenta Compartir

El festival taurino celebrado en Zahara de los Atunes en honor a Francisco Rivera 'Paquirri' nació con polémica y sigue suscitando controversia. Primero fue la detención del alcalde de la entidad autónoma local, Agustín Conejo, por intentar frenar la instalación de la plaza de toros portátil por falta de permisos, lo que causó un gran revuelo. Luego, fueron las declaraciones de Francisco Rivera Ordóñez, hijo mayor del homenajeado, las que causaron una nueva controversia. El diestro justificó su ausencia en el festejo benéfico celebrado el pasado sábado explicando que «eso es una cosa que se inventaron mi primo y mi hermano», en referencia a José Antonio Canales y a Cayetano Rivera.

Además de argumentar las dificultades para organizarse con el reciente nacimiento de su bebé el pasado 9 de abril, en una fecha tan complicada como el sábado de Semana Santa, no dudó en confesar el distanciamiento de su primo, con quien no tiene «ninguna» relación. «Cuando uno va a hablar mal de ti a televisión todo el rato, pues mira, se te quitan las ganas de tener relación», zanjó. Algo que el propio Canales ratificó en el programa 'TardeAR', del que es colaborador habitual: «Yo no lo conozco. Llevo más de treinta años sin tener una conversación de más de tres minutos con él».