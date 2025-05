La despedida de Xabi Alonso y Nagore Aranburu de Alemania, con un beso y en euskera

J. F. Lunes, 19 de mayo 2025, 16:56 Comenta Compartir

Xabi Alonso y su familia dejan la ciudad e Leverkusen y su equipo, después de tres temporadas. Han sido horas de despedidas y muchas emociones de los guipuzcoanos, que han recibido el cariño de aficionados y jugadores que guardarán un excelente recuerdo del entrenador tolosarra.

Tras varios homenajes con el calor de la afición del Bayer Leverkusen coreando su nombre, el futuro entrenador del Real Madrid ha querido despedirse a través de su cuenta de Instagram con varias imágenes de estos años y un escueto texto: «Lived it. Loved it» («Lo viví. Me encantó»). Y entre las fotografías escogidas para un momento tan emotivo no podía faltar una con su esposa, Nagore Aranburu.

«Memorable. Izugarria (tremendo)», ha respondido ella en la misma publicación con un guiño en euskera a la vista de sus más de 11 millones de seguidores de todo el mundo. Tras publicar la misma imagen en su perfil, con ambos besándose sobre el césped del estadio que les ha acogido estos años, Aranburu añadía que se siente orgullosa de su marido, esta vez usando el inglés.

La familia de Xabi Alonso cierra así su capítulo en Alemania. Tras la confirmación del traslado del técnico al banquillo del Real Madrid para suceder a Ancelotti, Nagore Aranburu, esposa de Xabi Alonso desde 2009, compartió hace dos días un mensaje de despedida más amplio en el que subrayaba el afecto recibido durante su estancia en el país. «Es hora de decir adiós», comenzaba, antes de expresar su «profundo agradecimiento por el amor y la amabilidad recibidos» estos años.

«A los amigos que he hecho en el club y en la escuela, gracias, siempre os recordaré con mucho cariño. Realmente espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en algún lugar del mundo», añadía.

Agradecimiento del Bayer Leverkusen

La publicación generó cientos de reacciones afectuosas, incluso el propio Xabi Alonso respondió con tres corazones. El club Leverkusen también quiso mostrar su gratitud respondiendo: «Gracias por el buen momento. Tú y tu familia sois siempre bienvenidos en Leverkusen bajo la cruz. Nadie aquí olvidará jamás los triunfos que compartimos dentro y fuera del campo».

La familia Alonso Aranburu viajó dejó su hogar en San Sebastián, donde entrenaba a la Real Sociedad B, para residir en Düsseldorf (a unos 50 kilómetros de Leverkusen) tras el fichaje de Xabi por el Bayer en 2022. Sus hijos, Jon (17), Ane (15) y Emma (12), han asistido durante estos cursos a la Escuela Internacional de Düsseldorf. Ahora, la familia cambia Alemania por Madrid, a su casa del barrio de El Viso, en lo que ellos mismos describes como una despedida de Renania que «no ha sido fácil»