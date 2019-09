El debut de Isa Pantoja como cantante no gusta en las redes Ha lanzado este viernes el videoclip del reguetón 'Ahora estoy mejor' bajo el pseudónimo de Isa P EL DIARIO VASCO Viernes, 13 septiembre 2019, 17:50

Isabel Pantoja, hija de la famosa tonadillera del mismo nombre, ha lanzado este viernes el videoclip del reguetón 'Ahora estoy mejor', con el que debuta como artista musical bajo el pseudónimo de Isa P. El single ha recibido duras críticas en las redes sociales.

«Yo fui tu Rihanna / Y tú la gasolina que prendía en llamas», canta en esta producción con trasfondo automovilístico en la que se atreve a mostrar sus dotes coreográficas junto a un cuerpo de bailarinas.

'Ahora estoy mejor' es un reguetón suave que, a partir de guitarras acústicas, melodías dulces y una letra sobre una historia de amor superada, reúne todos los ingredientes clásicos del género, incluido el uso del «autotune» en la voz de Isa P.

Según la nota de prensa de su oficina, Chus Santana es el productor de este corte que también ha coescrito «en el estudio mano a mano» con la artista.

Isa Pantoja desveló hace unas semanas a una revista que «tengo mucha ilusión por enseñarle la canción a mi madre, no me da miedo. La conozco y me va a decir que está muy bien», aseguró. «Hace dos años, ya me propusieron cantar, pero no me atrevía a hacerlo en público, me daba vergüenza», explicó.

La televisiva ya tiene un nombre artístico: «Isa P. Se pronuncia 'pi', como la letra en inglés» y explicó el motivo por el que no ha escogido Pantoja: «Todo el mundo sabe que lo soy. Quiero quitarme el apellido totalmente».

Vídeo. El videoclip de Isa Pantoja

La hija de Isabel Pantoja no es la única que en los últimos años ha decidido seguir los pasos del clan, ya que su hermano Kiko Rivera lleva años intentando abrirse camino en la música desde su debut en 2013 con 'Así soy yo', con un estilo latino cercano al de su hermana.

«El apellido Pantoja pesa mucho, aunque me siento muy orgulloso de él y, para qué mentir, también me ha ayudado en otras ocasiones», reconocía este en una entrevista con Efe, tras haber trabajado con figuras del género como Henry Méndez.

A la espera de que algún día se frague el encuentro musical de las dos Isabel Pantoja, una de las colaboraciones más sonadas de la aún breve carrera de Kiko Rivera fue precisamente la que realizó junto a su madre en el tema 'Debo hacerlo'.

«Fue ella la que me lo propuso a mí y eso me llenó felicidad. Trabajar con ella fue un orgullo», afirmaba sobre este tema que se incluyó en el último disco de estudio de Isabel Pantoja, «Hasta que se apague el sol» (2017), y que les llevó a compartir escenario en algunos momentos de la gira de la tonadillera.