Uno de los cocineros de Cristiano Ronaldo explica el secreto de su físico: «Son alimentos muy normales»

L. G. Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo continúa desafiando las leyes del tiempo. No solo sigue siendo titular indiscutible en la selección portuguesa, sino que también brilla como una de las máximas figuras de la liga saudí. Su impresionante estado físico ha sido tema de conversación durante más de una década, generando teorías, mitos y especulaciones sobre su alimentación y estilo de vida. Pero lejos de las fórmulas mágicas o los productos exóticos, la clave parece ser mucho más simple.

Giorgio Barone, chef personal del delantero durante su etapa en la Juventus, rompió el misterio en una entrevista con 'Men's Health'. «Son alimentos muy normales», afirmó, desmintiendo cualquier idea de dietas secretas o extravagantes.

Según Barone, la base de la alimentación de Ronaldo se compone de proteínas de alta calidad como pollo a la plancha, ternera magra, pescado en abundancia y huevos. A estos ingredientes se suman productos accesibles como arroz, aguacate y vegetales frescos. Todo preparado con cocciones sencillas, bajo contenido de sal y sin grasas saturadas, buscando siempre favorecer la recuperación muscular y la absorción eficiente de nutrientes.

Durante los periodos de máxima exigencia —como su paso por la Juventus o el tramo final en el Real Madrid— el plan alimenticio del astro podía incluir hasta seis comidas diarias. Las porciones, los horarios y la calidad de los ingredientes eran diseñados con precisión milimétrica, en función del ritmo de entrenamientos y partidos.

El pescado, especialmente el azul, tiene un rol protagónico en su menú, incluso por encima de la carne roja. Mariscos y otros productos del mar también están presentes, siempre cocinados de forma ligera: hervidos o a la plancha.

El aceite de coco y el aguacate son dos fuentes de grasa saludable fundamentales en su dieta. Ambos contribuyen al rendimiento energético y a la salud cardiovascular. Además, se priorizan alimentos integrales —como arroz negro y pan de centeno— en lugar de harinas refinadas.

Las frutas también tienen su espacio, especialmente el plátano y los frutos del bosque, que suelen aparecer en snacks estratégicos para mantener la energía estable a lo largo del día.

Hidratación: agua y zumos naturales

Otro pilar es la hidratación. Cristiano evita por completo las bebidas azucaradas, gaseosas y, sobre todo, el alcohol. Prefiere el agua y los zumos naturales, en línea con una filosofía que no deja espacio para excesos que puedan comprometer su rendimiento.

Más allá del menú, Barone insiste en que la clave está en la constancia. No se trata solo de lo que come, sino de cómo y cuándo lo hace. Cada decisión alimentaria responde a un objetivo: mantener el cuerpo en su máximo nivel.

El caso de Cristiano Ronaldo refuerza una verdad simple: el alto rendimiento no se consigue con soluciones milagrosas, sino con disciplina diaria. Su alimentación es el reflejo de una filosofía basada en el equilibrio, la naturalidad y la coherencia entre lo que se busca y lo que se hace.