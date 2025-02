Bianca Censori se desnuda de nuevo para Kanye West

G. S. Miércoles, 26 de febrero 2025, 11:24 | Actualizado 12:19h. Comenta Compartir

Bianca Censori vuelve a ser el centro de atención por un nuevo desnudo. La excusa en esta ocasión para despojarse de la ropa ha sido la promoción del último trabajo de su marido, Kanye West. Se trata de una película en la que el rapero habría invertido 25 millones de dólares.

La primera película de West, quien ahora se hace llamar Ye, está rodada en Japón y ha sido producida por el propio rapero. En el cartel promocional, bajo unas letras japonesas, Censori sale tumbada de espaldas sin ropa y con la melena teñida de rubio platino, recordando a la estética de la exmujer de West, Kim Kardashian.

El cartel lo ha desvelado en su cuenta de Instagram Kanye West. «Estoy orgulloso de mi mujer por protagonizar su primer película rodada en Japón y dirigida por Vanessa Beecroft y producida por mí», escribe el rapero sobre su trabajo, que está relacionado con el mundo de la moda, un sector en el que está inmerso desde hace años.

«Tengo dominio sobre mi esposa»

Censori está más de actualidad que nunca tras su aparición en la alfombra roja de los Grammy, en la que no dejó nada a la imaginación con un vestido de tul completamente transparente ante la atónita mirada de los presentes, convirtiéndose entonces en la mujer más buscada en Google y abriendo el debate sobre si luce de este modo por elección propia o es West quien elige su indumentaria, tal y como ha comentado alguna de sus exparejas.

West y Censori, en la alfombra roja de los Grammy.

Tras las críticas por el posado de Censori en los Grammy, el rapero contestó a través de redes sociales. «Tengo dominio sobre mi esposa. Esto no es una mierda feminista 'woke'. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?», escribió en X. «La gente dice que el atuendo fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero, definitivamente, no habría podido hacerlo sin mi aprobación», añadió.

También fue muy comentada la fiesta del 30 cumpleaños de Censori, que celebró en Maldivas rodeada de amigos, entre los que estaba Penélope Cruz. Con ella bailó sensualmente durante la celebración. Un momento íntimo que grabó y publicó el rapero, teniéndolo que eliminar ante la indignación de la actriz española.