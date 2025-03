Ben Affleck habla por primera vez de Jennifer Lopez: «Ha manejado ser una estrella con más habilidad que yo»

Joaquina Dueñas Miércoles, 26 de marzo 2025, 12:04 Comenta Compartir

No estamos acostumbrados a que Ben Affleck exprese públicamente sus sentimientos. Durante los dos años que estuvo oficialmente casado con Jennifer López fueron muchas las imágenes en la que se podía observar una entusiasta JLo junto a un abúlico Affleck que se quedaba dormido en los escenarios más idílicos, incluso durante su luna de miel. Siete meses después de que la pareja diera por zanjado definitivamente su matrimonio tras meses separados, el actor ha concedido una entrevista a 'GQ' en la que habla abiertamente sobre su relación con la estrella de la música y sobre su ruptura: «La verdad es mucho más sencilla y cotidiana de lo que la gente cree».

«La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: 'Oye, ¿qué pasó?, bueno, no hay un esto es lo que pasó'», apunta. «No hay escándalo, ni telenovela, ni intrigas», deja claro. «Supongo que existe una tendencia a querer identificar las causas profundas de una ruptura pero, si te soy honesto -y vuelvo a repetir-, la verdad es mucho más sencilla y cotidiana de lo que la gente cree o considera interesante», explica. «Es simplemente una historia sobre personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de una manera como todos lo hacemos normalmente», confiesa con naturalidad, dejando claro que su fama no los convierte en seres ajenos a los devenires más cotidianos.

Y es que, el protagonista de 'Daredevil' se ha sentido en el centro de un culebrón que no podía controlar y que no se correspondía a lo que él estaba viviendo. «A algunas personas les gustan los culebrones. Y ese culebrón es independiente de la película que dirijas o en la que actúes. Les interesa el culebrón en general, y tú te has convertido en un personaje de ese culebrón. No lo escribes, no lo diriges, ni siquiera sabes que estás en él, pero estás», expresa.

A tenor de sus palabras, esa es la parte de la fama que más le molesta, porque, aunque cuenta no le importa hablar de su vida personal, tal como hace en esta entrevista, su única condición es que «se expresen mis verdaderos sentimientos, intenciones y creencias».

Y con esa confianza confiesa su visión sobre su participación en el documental de su exmujer, 'La mejor historia de amor jamás contada', en el que aparece resoplando cuando JLo habla de cómo su popularidad puede afectar a sus relaciones interpersonales. «Cuando rodamos esa escena pensé que si iba a participar al menos que fuera de manera honesta y entretenida. Para mí era una prueba interesante», relata.

En este sentido, tiene claro que «hay mucha gente que ha manejado ser una estrella con más destreza y habilidad que yo y en eso incluyo a Jennifer». «Mi carácter es un poco más reservado, más privado que el suyo. Y como suele ocurrir en las relaciones no siempre compartes la misma actitud ante las cosas. Así que pensé 'vale, vamos a averiguar cómo conciliar esas dos partes'», reconoce.

«Yo amo y apoyo a la persona con la que aparezco ahí. Creo en ella. Es genial. Y quiero que la gente pueda verlo», plantea en tiempo presente y recuerda la frase que dice en el documental: «No te casas con un capitán de barco y luego dices que no te gusta navegar». «Tienes que hacerte cargo de lo que ya sabías al iniciar una relación. Y creo que es importante decir que eso no es causa de una gran ruptura», subraya. Por eso considera que «no se puede ver ese documental y decir 'ahora entiendo los problemas que tenían estos dos'».

«Espero haber sido claro sobre Jen y el documental. Espero haber dejado claro que es alguien a quien realmente respeto mucho. Entiendo el deseo de querer saber o explorar nuestra postura opuesta sobre lo cómodos que nos sentimos al borrar la línea que separa la vida pública y la privada. Sin embargo, espero de verdad que lo que se mencione no refleje ningún tipo de negatividad o juicio al respecto«, solicita, volviendo a subrayar: «Por ella, no siento más que respeto».

Unas explicaciones con las que Afleck quiere zanjar cualquier especulación sobre cuáles fueron las razones del fin de su matrimonio.