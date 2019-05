Anabel Pantoja revoluciona la red con un desnudo integral La colaboradora de 'Sálvame' publica en Instagram una foto sin ropa para celebrar los 700.000 seguidores EL DIARIO VASCO Jueves, 9 mayo 2019, 21:13

Anabel Pantoja, sobrina de la famosa tonadillera que concursa en 'Supervivientes' ha revolucionado las redes sociales. Se ha desnudado en Instagram para celebrar que su perfil cuenta ya con 700.000 seguidores.

La colaboradora de 'Sálvame' aparece sonriente y totalmente desnuda, tumbada bocabajo sobre una cama. «Con tanto jaleo somos 700K. Gracias por tanto cariño no tengo como agradeceros», ha escrito. La publicación ha alcanzado rápidamente miles de 'me gusta'. NO han faltado comentarios positivos por su valentía. «Brutal»; «qué bonita eres, jodía», «cuidado con los rebujitos, que se te olvidó ponerte la ropa».

Anabel Pantoja se suma de ese modo a la moda de celebrar números redondos en Instagram con un desnudo. Además de su trabajo en televisión, se ha convertido en una 'influencer' de éxito y se vale de Instagram como herramienta de trabajo. Gracias al dinero que ha amasado y a su popularidad en redes sociales, la sobrinísima de Isabel Pantoja cuenta con un centro de belleza y una línea de bañadores, joyas y gafas de sol.