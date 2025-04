Anabel Pantoja operada de urgencia: «Todo viene del día que di a luz a Alma»

M. S. Miércoles, 23 de abril 2025, 12:29 Comenta Compartir

Anabel Pantoja se encuentra de regreso en Gran Canaria tras vivir su Semana Santa más entre Córdoba y Sevilla junto a su pareja, David Rodríguez y su hija, Alma. Aunque no todo ha sido color de rosa para la sobrina de Isabel Pantoja, ya que esta ha tenido que ser operada de urgencia y ha pasado por el quirófano para acabar con un «molesto y preocupante» problema que sufría desde el momento en el que se convirtió en madre.

La influencer ha tenido que buscar ayuda médica para que le diagnosticaran dos pequeños bultos en su oreja derecha y ha querido contar el proceso una vez que ya ha sido operada. Y es que aunque se trate de una cirugía ambulatoria, Anabel Pantoja ha contado que ha tenido que buscar un médico estético que se lo haga «para que después quede bien», según ha señalado en sus historias de Instagram. La red social en donde ha subido varias fotos de como le ha quedado su oreja después de dicha intervención.

De la misma forma, Anabel Pantoja también ha desvelado que «esto no es de ahora», sino que se dio cuenta de que tenía estos pequeños bultos después del parto de su hija Alma, el pasado 23 de noviembre de 2024 y que posiblemente hayan sido causados «por culpa de unos agujeros de 'piercings' mal cerrados».

Anabel Pantoja: «Todo viene desde el día que di a luz a Alma»

«Todo viene del día que di a luz a Alma. Me quité estos pendientes, porque evidentemente me los tenía que quitar, y se me olvidó ponérmelos otra vez. A los dos o tres días ya tenía los agujeros cerrados», destaca sobre el día del parto de su hija, por la que tanto ella como su pareja han sido denunciados por la presunta comisión de un delito de maltrato infantil.

«No he ido antes porque, desde que nació Alma, no le había echado cuentas, pero ese ha sido el problema, que siempre priorizamos otras cosas», ha contado también, y es que, al llegar a consulta, «el doctor me dijo el 'lo que tienes ahora es como un garbanzo. Si lo llegamos a dejar más, la cosa habría pintado mal», ha contado ya recuperándose en casa y agradecida por el trato recibido por parte de la clínica que le ha atendido.