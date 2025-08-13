Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Mena. @anamenaoficial

Ana Mena y Melyssa Pinto, de vacaciones con los hermanos Casas

La familia está disfrutando de unos días de descanso en El Salvador

Joaquina Dueñas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:31

Un año más, como es tradición, los hermanos Casas —Mario, Sheila, Christian y Óscar— han hecho coincidir sus días de descanso para poder disfrutar en familia junto al benjamín de la casa, Daniel. El destino elegido para esta escapada veraniega ha sido El Salvador, hasta donde también han viajado las parejas de Mario y de Óscar, Melyssa Pinto y Ana Mena.

Los Casas y sus novias están en una de las playas más turísticas del departamento de La Libertad, en una zona muy conocida por los amantes del surf, uno de los deportes que practican los hermanos Casas. De hecho, ya hemos podido ver a Christian con la tabla en sus redes sociales. Y es que los jóvenes están dando buena cuenta de sus días de descanso en sus perfiles digitales. «Hoy he amanecido en un lugar que no tenía marcado en mi lista de deseos, y ha resultado ser precioso. Qué cosas de la vida, o el destino, que te llevan a un lugar donde sabes que vas a estar bien», ha escrito Melyssa, mientras que Sheila ya ha anunciado que «se vienen días de intensidad de stories», con una imagen de ella en biquini.

Mario y Melyssa comenzaron a salir el pasado marzo. Por su parte, Óscar y Ana Mena llevan juntos desde el rodaje de la película 'Ídolos', a finales de 2024. Las dos parejas están viviendo un magnífico momento, y muestra de ello es que las novias se hayan sumado a este plan familiar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «Los movimientos intestinales»
  2. 2 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  3. 3

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  4. 4 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  5. 5 Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  6. 6

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  7. 7 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  8. 8 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  9. 9

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  10. 10 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ana Mena y Melyssa Pinto, de vacaciones con los hermanos Casas

Ana Mena y Melyssa Pinto, de vacaciones con los hermanos Casas