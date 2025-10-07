¡Viva el otoño! Raíces, bulbos y frutos de Burgos Raúl Sedano, del restaurante El Huerto de Roque, y Andrés Septien, de Bodegas septién, sorprenden con una cata que conjuga tradición y vanguardia

Mikel Madinabeitia San Sebastián Martes, 7 de octubre 2025, 00:11 Comenta Compartir

Estamos en otoño. Un periodo fascinante para contemplar la naturaleza y también para dejarse seducir por sus productos de temporada. Hoy ha sido el turno de algunos de los que posee Burgos. Raúl Sedano, chef del restaurante El Huerto de Roque, ha desarrollado un menú de tres platos basado en productos recolectados y cultivados en el otoño burgalés, con la Indicación Geográfica Protegida Burgalesa. Hablamos de delicias culinarias como morcilla, queso de Burgos, lechazo de Castilla y León o manzana de las Caderechas.

Platos hechos con identidad, tradición y vanguardia, respetando la estacionalidad del producto, el consumo de km 0 y trabajando con pequeños productores locales. El menú se ha maridado con cuatro vinos de la Denominación de Origen Arlanza. Ha estado presente también uno de los productores de esta DO: Andrés Septién, de Bodegas Septién, presentando dos de sus vinos inspirados en poemas.

Sedano y Septién, grandes oradores, han sabido entretener a los asistentes con una charla en la que han fusionado la pasión por la tierra con unos productos que han deleitado. Como por ejemplo, la remolacha. Un alimento que puede parecer básico, pero que si lo asas al horno y lo presentas con gracia puede sorprender.

Arriba, Andrés Septién habla de sus vinos. Abajo, una asistente degusta uno de los caldos y el chef Raúl Sedano explica sus creaciones culinarias. Lobo Altuna

Qué decir de la morcilla o el lechazo. Dos alimentos de bandera, de corte espectacular, que gustan a todo el mundo y que han enamorado a los presentes. Finalmente, el menú ha finalizado con una manzana reineta. Para maridar, vinos de Arlanza. Uno de maceración carbónica; otro que se llama Vientos del Pueblo en inspiración de un poema de Miguel Hernández, otro ue se denomina Boticario de Silos y otro dulce de Amantia que ha encandilado. Como diría Davi de Jorge: ¡Viva el otoño! ¡Viva Burgos!