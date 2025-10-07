Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las creaciones que han sido degustadas en la cata burgalesa.

Ver 23 fotos
Una de las creaciones que han sido degustadas en la cata burgalesa. Lobo Altuna

¡Viva el otoño! Raíces, bulbos y frutos de Burgos

Raúl Sedano, del restaurante El Huerto de Roque, y Andrés Septien, de Bodegas septién, sorprenden con una cata que conjuga tradición y vanguardia

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Estamos en otoño. Un periodo fascinante para contemplar la naturaleza y también para dejarse seducir por sus productos de temporada. Hoy ha sido el turno de algunos de los que posee Burgos. Raúl Sedano, chef del restaurante El Huerto de Roque, ha desarrollado un menú de tres platos basado en productos recolectados y cultivados en el otoño burgalés, con la Indicación Geográfica Protegida Burgalesa. Hablamos de delicias culinarias como morcilla, queso de Burgos, lechazo de Castilla y León o manzana de las Caderechas.

Platos hechos con identidad, tradición y vanguardia, respetando la estacionalidad del producto, el consumo de km 0 y trabajando con pequeños productores locales. El menú se ha maridado con cuatro vinos de la Denominación de Origen Arlanza. Ha estado presente también uno de los productores de esta DO: Andrés Septién, de Bodegas Septién, presentando dos de sus vinos inspirados en poemas.

Sedano y Septién, grandes oradores, han sabido entretener a los asistentes con una charla en la que han fusionado la pasión por la tierra con unos productos que han deleitado. Como por ejemplo, la remolacha. Un alimento que puede parecer básico, pero que si lo asas al horno y lo presentas con gracia puede sorprender.

Arriba, Andrés Septién habla de sus vinos. Abajo, una asistente degusta uno de los caldos y el chef Raúl Sedano explica sus creaciones culinarias. Lobo Altuna
Imagen principal - Arriba, Andrés Septién habla de sus vinos. Abajo, una asistente degusta uno de los caldos y el chef Raúl Sedano explica sus creaciones culinarias.
Imagen secundaria 1 - Arriba, Andrés Septién habla de sus vinos. Abajo, una asistente degusta uno de los caldos y el chef Raúl Sedano explica sus creaciones culinarias.
Imagen secundaria 2 - Arriba, Andrés Septién habla de sus vinos. Abajo, una asistente degusta uno de los caldos y el chef Raúl Sedano explica sus creaciones culinarias.

Qué decir de la morcilla o el lechazo. Dos alimentos de bandera, de corte espectacular, que gustan a todo el mundo y que han enamorado a los presentes. Finalmente, el menú ha finalizado con una manzana reineta. Para maridar, vinos de Arlanza. Uno de maceración carbónica; otro que se llama Vientos del Pueblo en inspiración de un poema de Miguel Hernández, otro ue se denomina Boticario de Silos y otro dulce de Amantia que ha encandilado. Como diría Davi de Jorge: ¡Viva el otoño! ¡Viva Burgos!

Publicidad

Top 50
  1. 1 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  2. 2 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  5. 5 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  6. 6

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  9. 9 Así eran los atracos a furgones blindados y sucursales bancarias perpetrados por ETA
  10. 10

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¡Viva el otoño! Raíces, bulbos y frutos de Burgos