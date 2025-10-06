Los sabores de Palencia sorprenden en Gastronomika 2025 Siete productores de Palencia exhibirán lo mejor de su tierra en un stand ampliado que fusiona tradición ancestral e innovación regeneradora

Por segundo año consecutivo, la Diputación de Palencia reafirma su presencia en San Sebastián Gastronomika – Euskadi Basque Country, uno de los mayores foros gastronómicos del mundo. En un espacio que crece hasta los 36 metros cuadrados, la marca de calidad Alimentos de Palencia reúne a siete firmas emblemáticas: Quesos Campos Góticos, Morcilla de Villada, Quesos Cerrato, Selectos de Castilla, Delicatessen Mavimar, Miel El Camino y Cascajares, integrando también la colaboración de las bodegas Valle de San Juan y Señorío de Valdesneros.

Este encuentro, bajo el lema 'Tradición y Regeneración', refleja la esencia palentina: el profundo respeto por recetas ancestrales como sus quesos artesanales, morcillas o vinos con arraigo histórico, y una mirada innovadora y sostenible de empresas como Cascajares, que renació de un devastador incendio con una fábrica moderna, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Así, Palencia se presenta como un territorio donde los sabores auténticos conviven con la capacidad de adaptación y creación.

Un programa de actividades de alto nivel anima el stand, pensado para captar la atención de chefs, distribuidores y profesionales internacionales. El sumiller palentino Javier San Segundo liderará una cata de maridajes con quesos premiados (Campos Góticos, Cerrato y Valle de San Juan) y la sublime miel de Manuel Garrido Baños (Miel El Camino) el lunes 6 de octubre, de 13:00 a 15:00 horas. Al día siguiente, martes 7 de octubre, en el mismo horario, el chef Álvar Hinojal Crespo, estrella Michelin, asumirá la batuta con un showcooking donde el pato, la morcilla y las delicias de Selectos de Castilla y Delicatessen Mavimar cobrarán protagonismo. Además, el mismo martes a las 14:15 horas, el emblemático cocinero Martín Berasategui protagonizará un debate con la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, sobre la riqueza gastronómica de Palencia.

Como gran novedad, tras Gastronomika, se organizará una 'misión inversa' con chefs y restauradores de nueve países que visitarán empresas palentinas para afianzar la proyección internacional y la capacidad exportadora del sector.

Gastronomika 2025 será también el escaparate para presentar la nueva y renovada imagen de marca Alimentos de Palencia, que adopta un diseño más fresco y natural, con el verde como color principal, símbolo de vida, naturaleza y estrecho vínculo con el campo palentino. Esta marca acoge ya a 173 empresas y 823 productos certificados, consolidando a Palencia como una tierra donde calidad, autenticidad y sostenibilidad se transforman en manjares capaces de sorprender y enamorar.

Esta estrategia pone en valor no solo el rico patrimonio gastronómico, sino también la industria agroalimentaria como motor clave de desarrollo de la provincia, un destino creciente para quienes buscan una experiencia culinaria única e inspiradora.