Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los responsables de Ganbara, con algunos de los productos que son protagonistas en su cocina sobre la barra. MORQUECHO

Una tasca sin bobadas y poca chorrada

David De Jorge

David De Jorge

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

De chaval, si tenías hambre, estabas solo en casa y no había moros en la costa, arrimabas la sartén y te freías dos huevos, metías ... bonito de lata desmenuzado con mahonesa entre dos rebanadas de Bimbo o achicharrabas cuatro salchichas en el horno microondas, y a mamarla. No se te ocurría descolgar el teléfono para que un chaval en bicicleta te trajera un bocadillo o un pastel. Hay demasiados desgarramantas puteando a los recadistas en mitad de una nevada, haciéndoles pedalear llueva, truene o atice Lorenzo en plena calorina, con los termómetros fundidos y el asfalto gratinado como una loncha de 'Tranchete'. Así nos va, con tanto especialista en Mindfulness.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una tasca sin bobadas y poca chorrada

Una tasca sin bobadas y poca chorrada