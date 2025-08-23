Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los capitanes del Mendizabal, invitando a la clientela a visitarles. José Mari López
Gastronomía | Restaurantes

Mendizabal, restorán con alma de sidrería

Guisan arroces, fríen bacalao con pimientos, menean cazuelas de kokotxas ligadas y alumbran la parrilla para calzar besugos, rapes...

David De Jorge

David De Jorge

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:15

Primero fue Martín Flea, pinchadiscos del vino del renovado Ibai de la calle Getaria, el que me habló del fabuloso Mendizabal. «¡Tenés que ir sí ... o sí al bodegón ese, te va a volar la peluca!». No te da la vida y tardas en llegar a los lugares más cercanos a tu casa, así de tontos somos. También funciona ese boca a boca de peña que gasta los cuartos jamando y te recomienda visitar cuanto antes Mendizabal, porque son amables, el papeo insuperable, elaboran sidra y ofrecen vinos que se salen del típico sota, caballo y rey empaquetados por la vinoteca de la esquina. Que no se mosquee la farándula vinotequera, pero hay cartas por ahí llenas de melonadas, botellas pasadas de rosca e infumables vinos naturales que no servirían ni para guisar boloñesa.

