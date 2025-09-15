El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros A poco más de una hora de San Sebastián, este caserío con paisajes impresionantes ofrece una experiencia gastronómica única a un precio más que asequible

«Una experiencia gastronómica en la que disfrutar del mejor producto del día», es como describe Garena, el restaurante vasco a poco más de una hora de San Sebastián su económico menú de 48 euros. Un precio más que asequible para disfrutar en este caserío que recibió una estrella Michelin en el año 2022 y dos Soletes Repsol un año más tarde, en 2023.

Este restaurante vasco, ubicado en el barrio de Iturriotz en la localidad vizcaína de Dima, se encuentra en plena naturaleza, entre los parques naturales de Gorbeia y Urkiola, un baserri tradicional que data del siglo XVII y que cuenta con dos espacios que ofrecen dos conceptos gastronómicos diferenciados: Garena Jatetxea y Garena Taberna.

El caserío, que se hizo con una estrella Michelin gracias a la cocina del chef Julen Baz (Amorebieta, 1988) cuenta con una amplia oferta gastronómica que se nutre de las bases de cocina vasca: un buen producto, las brasas, caldos y guisos para transformar platos tradicionales en platos innovadores, llenos de frescura e identidad.

El menú de 48 euros del restaurante Garena

Garena cuenta con dos espacios «que ofrecen dos conceptos gastronómicos diferenciados, para disfrutar en distintos ambientes y ocasiones». En este caso, su económico menú se ofrece en Garena Taberna, un menú que cambia todas las semanas, ya que trabajan con productos de cercanía, aunque nunca fallan sus clásicos como las rabas, croquetas, pescado del día a la brasa o la txuleta de ganado mayor. Y una parte dulce para terminar.

«Gracias a la colaboración con productores locales adaptamos nuestro menú todas las temporadas, aprovechando el momento óptimo de calidad de los productos y su disponibilidad, contribuyendo a nuestro entorno de una manera respetuosa y responsable», destacan desde este restaurante en su página web. El menú de 48 euros, disponible los lunes, jueves, viernes a mediodía y sábados por la noche, incluye dos aperitivos, cuatro entrantes y un postre, con agua y pan incluidos.

Aunque el restaurante también cuenta con el menú 'Gurea', con 11 pases y a un precio de 128 euros y con el menú 'Garena', de 14 pases por 158 euros. Unos menús que también pueden ir acompañados del txakoli que se elabora en el viñedo de 11 hectáreas a los pies del caserío.