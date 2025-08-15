Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Newsletter Más Gastronomía

Txipirones del gabarrón a lo Pelayo

Comerlos es un manjar, pero si además han sido capturados horas antes en la bahía de La Concha, a 700 metros de la pescadería donde los compras, se convierten en un lujo al alcance de pocos

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:16

Es una de las preparaciones más exitosas de nuestra gastronomía. Los txipirones a lo Pelayo no dejan indiferente a nadie. Es un plato sencillo, con ... pocos ingredientes, sin tonterías, que requiere, eso sí, su tiempo para caramelizar la cebolla. En San Sebastián tenemos, además, la posibilidad de bordar esta preparación con un producto de kilómetro cero. Lo del Km0 es literal porque los txipirones de anzuelo que vende la pescadería Coro Sotero del mercado San Martin han sido capturados a 700 metros de distancia del puesto: en las inmediaciones de los gabarrones de la bahía de La Concha. ¿Se puede pedir más?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  4. 4

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  5. 5

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  6. 6 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  7. 7 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»
  8. 8 La huida de un oso en los Pirineos en mitad de la noche que ha terminado con dos jóvenes en el hospital
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10 La queja de una vecina de San Sebastián por los turistas cada verano: «No cabe ni una mosca, vamos como sardinas en lata»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Txipirones del gabarrón a lo Pelayo

Txipirones del gabarrón a lo Pelayo