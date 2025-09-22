Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Receta de txipirones en su tinta

Ingredientes y elaboración de txipirones en su tinta de Pescadería Gines

Sartén y Cazo

Sartén y Cazo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:51

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    30 min.

  • Tiempo de cocción

    40 min.

  • Tiempo total

    1 hora y 10 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    212 kcal / ración

Categorías

Pescados y mariscos

Ingredientes

  • 1 kg de Txipirones de Pescadería Ginés

  • 1 cebolla

  • 2 dientes de ajo

  • 2 tomates pera

  • 2 lonchas de jamón

  • 1 sobre de tinta de sepia

  • 1 vaso de vino blanco

  • Perejil fresco picado

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Limpiar los txipirones y cortarlos

Limpiamos los txipirones retirando la boca, los ojos, las tripas y la pluma. Enjuagamos bien por dentro y por fuera del cuerpo para quitarle la babilla y si queremos le quitamos la piel. Cortamos el cuerpo en tres partes y las patas en dos. Reservamos.

  1. 2

    Hacer el sofrito

En una cazuela baja con un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra, añadimos el ajo muy picado. Cuando empiece a dorarse ponemos también la cebolla. La tendremos primero a fuego medio alto y cuando empiece a oscurecer bajamos el fuego. Pasados unos 10 minutos estará pochada. Incorporamos en este momento el jamón picado y lo rehogamos. Vertemos entonces el tomate rallado y lo cocinamos unos 5 minutos.

  1. 3

    Terminar el guiso

Es el momento de incorporar al sofrito los txipirones. Removemos todo durante un par de minutos, vertemos un vaso de vino blanco y un sobre de tinta se sepia. Nosotros le pusimos también la tinta de unos calamares frescos que teníamos en casa. Mezclamos bien todos los ingredientes y subimos el fuego. Lo cocinaremos a fuego medio unos 20 minutos. Servimos y añadimos perejil picado por encima.

