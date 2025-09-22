Receta de txipirones en su tinta
Ingredientes y elaboración de txipirones en su tinta de Pescadería Gines
Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:51
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
30 min.
Tiempo de cocción
40 min.
Tiempo total
1 hora y 10 min.
Comensales
4
Calorías
212 kcal / ración
Categorías
Pescados y mariscos
Ingredientes
1 kg de Txipirones de Pescadería Ginés
1 cebolla
2 dientes de ajo
2 tomates pera
2 lonchas de jamón
1 sobre de tinta de sepia
1 vaso de vino blanco
Perejil fresco picado
Sal
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
1
Limpiar los txipirones y cortarlos
Limpiamos los txipirones retirando la boca, los ojos, las tripas y la pluma. Enjuagamos bien por dentro y por fuera del cuerpo para quitarle la babilla y si queremos le quitamos la piel. Cortamos el cuerpo en tres partes y las patas en dos. Reservamos.
2
Hacer el sofrito
En una cazuela baja con un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra, añadimos el ajo muy picado. Cuando empiece a dorarse ponemos también la cebolla. La tendremos primero a fuego medio alto y cuando empiece a oscurecer bajamos el fuego. Pasados unos 10 minutos estará pochada. Incorporamos en este momento el jamón picado y lo rehogamos. Vertemos entonces el tomate rallado y lo cocinamos unos 5 minutos.
3
Terminar el guiso
Es el momento de incorporar al sofrito los txipirones. Removemos todo durante un par de minutos, vertemos un vaso de vino blanco y un sobre de tinta se sepia. Nosotros le pusimos también la tinta de unos calamares frescos que teníamos en casa. Mezclamos bien todos los ingredientes y subimos el fuego. Lo cocinaremos a fuego medio unos 20 minutos. Servimos y añadimos perejil picado por encima.
