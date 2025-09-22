Receta de txipirones en su tinta Ingredientes y elaboración de txipirones en su tinta de Pescadería Gines

Sartén y Cazo Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:51 Compartir

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 30 min.

Tiempo de cocción 40 min.

Tiempo total 1 hora y 10 min.

Comensales 4

Calorías 212 kcal / ración Categorías Pescados y mariscos Ingredientes 1 kg de Txipirones de Pescadería Ginés

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 tomates pera

2 lonchas de jamón

1 sobre de tinta de sepia

1 vaso de vino blanco

Perejil fresco picado

Sal

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Limpiar los txipirones y cortarlos

Limpiamos los txipirones retirando la boca, los ojos, las tripas y la pluma. Enjuagamos bien por dentro y por fuera del cuerpo para quitarle la babilla y si queremos le quitamos la piel. Cortamos el cuerpo en tres partes y las patas en dos. Reservamos.

Ampliar

2 Hacer el sofrito

En una cazuela baja con un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra, añadimos el ajo muy picado. Cuando empiece a dorarse ponemos también la cebolla. La tendremos primero a fuego medio alto y cuando empiece a oscurecer bajamos el fuego. Pasados unos 10 minutos estará pochada. Incorporamos en este momento el jamón picado y lo rehogamos. Vertemos entonces el tomate rallado y lo cocinamos unos 5 minutos.

Ampliar

3 Terminar el guiso

Es el momento de incorporar al sofrito los txipirones. Removemos todo durante un par de minutos, vertemos un vaso de vino blanco y un sobre de tinta se sepia. Nosotros le pusimos también la tinta de unos calamares frescos que teníamos en casa. Mezclamos bien todos los ingredientes y subimos el fuego. Lo cocinaremos a fuego medio unos 20 minutos. Servimos y añadimos perejil picado por encima.

Ampliar