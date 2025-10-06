Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Receta de Sukalki de vaca

Receta de Sukalki de vaca

Ingredientes y elaboración de Sukalki de vaca de Okelan

Sartén y Cazo

Sartén y Cazo

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:24

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    20 min.

  • Tiempo de cocción

    60 min.

  • Tiempo total

    1 hora y 20 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    484 kcal / ración

Categorías

Carnes y guisos

Ingredientes

  • 1 Kg de Zancarrón de Vaca de Okelan

  • 800 g de patatas pequeñas

  • 2 dientes de ajo

  • 1 cebolla morada

  • 1 chalota

  • 2 puerros

  • 2 zanahorias

  • 1 cucharada de carne de pimiento choricero

  • 200 g de tomate triturado

  • 500 ml de vino tinto

  • 500 ml de caldo de verduras

  • Harina

  • Sal

  • Pimienta

  • Perejil fresco picado

  • Aceite de oliva suave Urzante

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Comenzar el guiso

Cortamos la carne en medallones, ponemos sal y pimienta, y los reservamos. Picamos las verduras en trozos gruesos. Añadimos un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra en la olla rápida y doramos el ajo. Volcamos entonces todas las verduras cortadas y las rehogamos durante unos 10 minutos. Vertemos el tomate triturado y después la carne de pimiento choricero. Rehogamos unos 5 minutos e incorporamos el vino tinto. Subimos el fuego y dejamos que evapore el alcohol. Añadimos el caldo y cocinamos a fuego medio.

  1. 2

    Preparar la carne

Pasamos los medallones de zancarrón por harina, retiramos el exceso y los doramos en una sartén con un buen chorro de aceite de oliva suave. Según estén listos los vamos añadiendo a la olla. Cuando ya estén todos los trozos dentro, cerramos la tapa, ponemos la posición número 2 y guisamos la carne durante 15 minutos desde que empieza a salir el vapor.

  1. 3

    Terminar el guiso

A continuación, cuando baje la válvula de seguridad, destapamos la olla rápida y sacamos los trozos de carne que pondremos en otra olla limpia. Batimos todo lo que queda en el interior de la olla rápida y luego lo volcamos sobre la carne. Añadimos entonces unas patatas pequeñas peladas, colocamos la tapa y las cocinamos unos 15 minutos o hasta que las patatas estén en su punto.

  1. 4

    Emplatamos

Cuando el guiso esté listo, ponemos una ración en un plato hondo y decoramos con un poco de perejil fresco picado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  4. 4

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  5. 5 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  6. 6

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  7. 7

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  8. 8

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Receta de Sukalki de vaca