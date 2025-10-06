Receta de Sukalki de vaca
Ingredientes y elaboración de Sukalki de vaca de Okelan
Lunes, 6 de octubre 2025, 11:24
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
20 min.
Tiempo de cocción
60 min.
Tiempo total
1 hora y 20 min.
Comensales
4
Calorías
484 kcal / ración
Categorías
Carnes y guisos
Ingredientes
1 Kg de Zancarrón de Vaca de Okelan
800 g de patatas pequeñas
2 dientes de ajo
1 cebolla morada
1 chalota
2 puerros
2 zanahorias
1 cucharada de carne de pimiento choricero
200 g de tomate triturado
500 ml de vino tinto
500 ml de caldo de verduras
Harina
Sal
Pimienta
Perejil fresco picado
Aceite de oliva suave Urzante
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
A continuación los pasos para la elaboración de la receta
1
Comenzar el guiso
Cortamos la carne en medallones, ponemos sal y pimienta, y los reservamos. Picamos las verduras en trozos gruesos. Añadimos un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra en la olla rápida y doramos el ajo. Volcamos entonces todas las verduras cortadas y las rehogamos durante unos 10 minutos. Vertemos el tomate triturado y después la carne de pimiento choricero. Rehogamos unos 5 minutos e incorporamos el vino tinto. Subimos el fuego y dejamos que evapore el alcohol. Añadimos el caldo y cocinamos a fuego medio.
2
Preparar la carne
Pasamos los medallones de zancarrón por harina, retiramos el exceso y los doramos en una sartén con un buen chorro de aceite de oliva suave. Según estén listos los vamos añadiendo a la olla. Cuando ya estén todos los trozos dentro, cerramos la tapa, ponemos la posición número 2 y guisamos la carne durante 15 minutos desde que empieza a salir el vapor.
3
Terminar el guiso
A continuación, cuando baje la válvula de seguridad, destapamos la olla rápida y sacamos los trozos de carne que pondremos en otra olla limpia. Batimos todo lo que queda en el interior de la olla rápida y luego lo volcamos sobre la carne. Añadimos entonces unas patatas pequeñas peladas, colocamos la tapa y las cocinamos unos 15 minutos o hasta que las patatas estén en su punto.
4
Emplatamos
Cuando el guiso esté listo, ponemos una ración en un plato hondo y decoramos con un poco de perejil fresco picado.