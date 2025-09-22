Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Receta de huevos rancheros con chorizo

Ingredientes y elaboración de huevos rancheros con chorizo de Okelan

Sartén y Cazo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:39

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    15 min.

  • Tiempo de cocción

    15 min.

  • Tiempo total

    30 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    534 kcal / ración

Categorías

Entrantes y huevos

Ingredientes

  • 5 Chorizos Oreados de Okelan

  • 1 pimiento rojo

  • 1 cebolla morada

  • 2 dientes de ajo

  • 1 vaso de tomate triturado

  • 4 huevos

  • 1 cucharada de ajo en polvo

  • 1 cucharada de orégano

  • 1 cucharada de pimentón

  • Pimienta blanca molida

  • Jalapeños encurtidos (opcional)

  • Mozzarella rallada

  • Sal

  • Perejil fresco picado

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparar los ingredientes

Comenzamos descamisando y desmenuzando los chorizos. Picamos el ajo, la cebolla y el pimiento en trozos muy pequeños.

  1. 2

    Cocinar los ingredientes

En una cazuela baja con un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra, sofreímos el ajo unos segundos e incorporamos la cebolla y el pimiento. Ponemos un toque de sal y rehogamos unos 7 u 8 minutos. Incorporamos entonces el chorizo y removemos hasta que se integre con las verduras. Lo tenemos unos 5 minutos a fuego medio. Vertemos el tomate, el ajo en polvo, el orégano, un toque de pimienta blanca, el pimentón y rectificamos de sal. Mezclamos bien todos los ingredientes y colocamos la tapa en la cazuela para cocinarlo durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, si nos gusta el picante, le podemos añadir unas rodajas de jalapeños.

  1. 3

    Añadir los huevos

A continuación, hacemos unos huecos entre el chorizo y colocamos los huevos en su interior. Espolvoreamos entonces un poco de mozzarella rallada y colocamos de nuevo la tapa de la cazuela. Después de 5 a 7 minutos los huevos estarán listos. Terminamos con un poco de perejil picado por encima.

