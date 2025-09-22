Receta de huevos rancheros con chorizo Ingredientes y elaboración de huevos rancheros con chorizo de Okelan

Sartén y Cazo Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:39 Compartir

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 15 min.

Tiempo de cocción 15 min.

Tiempo total 30 min.

Comensales 4

Calorías 534 kcal / ración Categorías Entrantes y huevos Ingredientes 5 Chorizos Oreados de Okelan

1 pimiento rojo

1 cebolla morada

2 dientes de ajo

1 vaso de tomate triturado

4 huevos

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de orégano

1 cucharada de pimentón

Pimienta blanca molida

Jalapeños encurtidos (opcional)

Mozzarella rallada

Sal

Perejil fresco picado

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Preparar los ingredientes

Comenzamos descamisando y desmenuzando los chorizos. Picamos el ajo, la cebolla y el pimiento en trozos muy pequeños.

Ampliar

2 Cocinar los ingredientes

En una cazuela baja con un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra, sofreímos el ajo unos segundos e incorporamos la cebolla y el pimiento. Ponemos un toque de sal y rehogamos unos 7 u 8 minutos. Incorporamos entonces el chorizo y removemos hasta que se integre con las verduras. Lo tenemos unos 5 minutos a fuego medio. Vertemos el tomate, el ajo en polvo, el orégano, un toque de pimienta blanca, el pimentón y rectificamos de sal. Mezclamos bien todos los ingredientes y colocamos la tapa en la cazuela para cocinarlo durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, si nos gusta el picante, le podemos añadir unas rodajas de jalapeños.

Ampliar

3 Añadir los huevos

A continuación, hacemos unos huecos entre el chorizo y colocamos los huevos en su interior. Espolvoreamos entonces un poco de mozzarella rallada y colocamos de nuevo la tapa de la cazuela. Después de 5 a 7 minutos los huevos estarán listos. Terminamos con un poco de perejil picado por encima.

Ampliar