Receta de huevos rancheros con chorizo
Ingredientes y elaboración de huevos rancheros con chorizo de Okelan
Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:39
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
15 min.
Tiempo de cocción
15 min.
Tiempo total
30 min.
Comensales
4
Calorías
534 kcal / ración
Categorías
Entrantes y huevos
Ingredientes
5 Chorizos Oreados de Okelan
1 pimiento rojo
1 cebolla morada
2 dientes de ajo
1 vaso de tomate triturado
4 huevos
1 cucharada de ajo en polvo
1 cucharada de orégano
1 cucharada de pimentón
Pimienta blanca molida
Jalapeños encurtidos (opcional)
Mozzarella rallada
Sal
Perejil fresco picado
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
1
Preparar los ingredientes
Comenzamos descamisando y desmenuzando los chorizos. Picamos el ajo, la cebolla y el pimiento en trozos muy pequeños.
2
Cocinar los ingredientes
En una cazuela baja con un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra, sofreímos el ajo unos segundos e incorporamos la cebolla y el pimiento. Ponemos un toque de sal y rehogamos unos 7 u 8 minutos. Incorporamos entonces el chorizo y removemos hasta que se integre con las verduras. Lo tenemos unos 5 minutos a fuego medio. Vertemos el tomate, el ajo en polvo, el orégano, un toque de pimienta blanca, el pimentón y rectificamos de sal. Mezclamos bien todos los ingredientes y colocamos la tapa en la cazuela para cocinarlo durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, si nos gusta el picante, le podemos añadir unas rodajas de jalapeños.
3
Añadir los huevos
A continuación, hacemos unos huecos entre el chorizo y colocamos los huevos en su interior. Espolvoreamos entonces un poco de mozzarella rallada y colocamos de nuevo la tapa de la cazuela. Después de 5 a 7 minutos los huevos estarán listos. Terminamos con un poco de perejil picado por encima.
