Receta de gambitas al ajillo
Ingredientes y elaboración de gambitas al ajillo de Pescadería Ginés
Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:43
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
10 min.
Tiempo de cocción
20 min.
Tiempo total
30 min.
Comensales
2
Calorías
180 kcal / ración
Categorías
Pescados y mariscos
Ingredientes
400 g de gambita de Cádiz de Pescadería Ginés
8 dientes de ajo
3 cayena
1 manojo de perejil
Sal
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
1
Preparación del aceite
Pelamos las gambitas y les ponemos sal. Además reservamos en un bol las cabezas y cáscaras. Cortamos los dientes de ajo, 4 en rodajas y los otros 4 en cuartos. En una cazuela ponemos los deshechos de las gambas, los ajos cortados en cuartos, las cayenas y un buen chorro de aceite. Lo llevamos al fuego y freímos todo unos minutos, aplastamos bien las cabezas y dejamos cocinar hasta que el aceite empiece a ponerse de color naranja. Luego lo pasamos por un colador y lo devolvemos a la cazuela.
2
Preparación de las gambitas
Calentamos el aceite de nuevo y freímos los ajos cortados en rodajas hasta que empiecen a dorarse. Añadimos las gambas y la cocinamos durante un par de minutos removiendo para que se hagan por ambas partes. Apagamos el fuego y añadimos un buen puñado de perejil fresco picado.
3
Emplatado
Servimos en la propia cazuela.