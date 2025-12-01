Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Receta de gambitas al ajillo

Receta de gambitas al ajillo

Ingredientes y elaboración de gambitas al ajillo de Pescadería Ginés

Sartén y Cazo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:43

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    10 min.

  • Tiempo de cocción

    20 min.

  • Tiempo total

    30 min.

  • Comensales

    2

  • Calorías

    180 kcal / ración

Categorías

Pescados y mariscos

Ingredientes

  • 400 g de gambita de Cádiz de Pescadería Ginés

  • 8 dientes de ajo

  • 3 cayena

  • 1 manojo de perejil

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparación del aceite

Pelamos las gambitas y les ponemos sal. Además reservamos en un bol las cabezas y cáscaras. Cortamos los dientes de ajo, 4 en rodajas y los otros 4 en cuartos. En una cazuela ponemos los deshechos de las gambas, los ajos cortados en cuartos, las cayenas y un buen chorro de aceite. Lo llevamos al fuego y freímos todo unos minutos, aplastamos bien las cabezas y dejamos cocinar hasta que el aceite empiece a ponerse de color naranja. Luego lo pasamos por un colador y lo devolvemos a la cazuela.

  1. 2

    Preparación de las gambitas

Calentamos el aceite de nuevo y freímos los ajos cortados en rodajas hasta que empiecen a dorarse. Añadimos las gambas y la cocinamos durante un par de minutos removiendo para que se hagan por ambas partes. Apagamos el fuego y añadimos un buen puñado de perejil fresco picado.

  1. 3

    Emplatado

Servimos en la propia cazuela.

