Receta de gambitas al ajillo Ingredientes y elaboración de gambitas al ajillo de Pescadería Ginés

Tiempo de preparación 10 min.

Tiempo de cocción 20 min.

Tiempo total 30 min.

Comensales 2

Calorías 180 kcal / ración Categorías Pescados y mariscos Ingredientes 400 g de gambita de Cádiz de Pescadería Ginés

8 dientes de ajo

3 cayena

1 manojo de perejil

Sal

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Preparación del aceite

Pelamos las gambitas y les ponemos sal. Además reservamos en un bol las cabezas y cáscaras. Cortamos los dientes de ajo, 4 en rodajas y los otros 4 en cuartos. En una cazuela ponemos los deshechos de las gambas, los ajos cortados en cuartos, las cayenas y un buen chorro de aceite. Lo llevamos al fuego y freímos todo unos minutos, aplastamos bien las cabezas y dejamos cocinar hasta que el aceite empiece a ponerse de color naranja. Luego lo pasamos por un colador y lo devolvemos a la cazuela.

2 Preparación de las gambitas

Calentamos el aceite de nuevo y freímos los ajos cortados en rodajas hasta que empiecen a dorarse. Añadimos las gambas y la cocinamos durante un par de minutos removiendo para que se hagan por ambas partes. Apagamos el fuego y añadimos un buen puñado de perejil fresco picado.

3 Emplatado

Servimos en la propia cazuela.

