Receta de ensalada de garbanzos y langostinos

Receta de ensalada de garbanzos y langostinos

Ingredientes y elaboración de ensalada de garbanzos y langostinos de Pescadería Ginés

Sartén y Cazo

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:06

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    30 min.

  • Tiempo total

    30 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    352 kcal / ración

Ingredientes

  • 400 g de langostinos cocidos de Pescadería Ginés

  • 800 g de garbanzos cocidos

  • ¼ de cebolleta

  • 1 tomate

  • 50 g de pepinillos

  • 200 g de pimiento del piquillo

  • 2 huevos cocidos

  • 100 g de aceitunas verdes

  • 70 g de anchoas

  • 100 g de queso feta

  • Perejil fresco picado

  • Mezcla de chiles y lima (opcional)

  • Sal

  • Vinagre de vino blanco Urzante

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Preparación

  1. 1

    Preparar los ingredientes

Pelamos los langostinos y los cortamos en 4 trozos. Cortamos también el resto de ingredientes en trozos pequeños. Escurrimos y lavamos los garbanzos cocidos y los ponemos en un bol. Añadimos el resto de ingredientes que hemos cortado y los mezclamos bien.

  1. 2

    Aliñar

Añadimos un poco de sal, vinagre de vino blanco, aceite de oliva Virgen Extra y, si queremos, un toque de mezcla de chiles y lima. Mezclamos la ensalada para que todo se integre bien.

  1. 3

    Emplatar

En un plato ponemos unas cucharadas de ensalada, un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra y decoramos con perejil fresco picado.

