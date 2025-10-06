Receta de ensalada de garbanzos y langostinos Ingredientes y elaboración de ensalada de garbanzos y langostinos de Pescadería Ginés

Sartén y Cazo

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 30 min.

Tiempo total 30 min.

Comensales 4

Calorías 352 kcal / ración Categorías Ensaladas y verduras Ingredientes 400 g de langostinos cocidos de Pescadería Ginés

800 g de garbanzos cocidos

¼ de cebolleta

1 tomate

50 g de pepinillos

200 g de pimiento del piquillo

2 huevos cocidos

100 g de aceitunas verdes

70 g de anchoas

100 g de queso feta

Perejil fresco picado

Mezcla de chiles y lima (opcional)

Sal

Vinagre de vino blanco Urzante

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Preparar los ingredientes

Pelamos los langostinos y los cortamos en 4 trozos. Cortamos también el resto de ingredientes en trozos pequeños. Escurrimos y lavamos los garbanzos cocidos y los ponemos en un bol. Añadimos el resto de ingredientes que hemos cortado y los mezclamos bien.

2 Aliñar

Añadimos un poco de sal, vinagre de vino blanco, aceite de oliva Virgen Extra y, si queremos, un toque de mezcla de chiles y lima. Mezclamos la ensalada para que todo se integre bien.

3 Emplatar

En un plato ponemos unas cucharadas de ensalada, un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra y decoramos con perejil fresco picado.

