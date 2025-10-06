Receta de ensalada de garbanzos y langostinos
Ingredientes y elaboración de ensalada de garbanzos y langostinos de Pescadería Ginés
Lunes, 6 de octubre 2025, 11:06
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
30 min.
Tiempo total
30 min.
Comensales
4
Calorías
352 kcal / ración
Categorías
Ensaladas y verduras
Ingredientes
400 g de langostinos cocidos de Pescadería Ginés
800 g de garbanzos cocidos
¼ de cebolleta
1 tomate
50 g de pepinillos
200 g de pimiento del piquillo
2 huevos cocidos
100 g de aceitunas verdes
70 g de anchoas
100 g de queso feta
Perejil fresco picado
Mezcla de chiles y lima (opcional)
Sal
Vinagre de vino blanco Urzante
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
A continuación los pasos para la elaboración de la receta
1
Preparar los ingredientes
Pelamos los langostinos y los cortamos en 4 trozos. Cortamos también el resto de ingredientes en trozos pequeños. Escurrimos y lavamos los garbanzos cocidos y los ponemos en un bol. Añadimos el resto de ingredientes que hemos cortado y los mezclamos bien.
2
Aliñar
Añadimos un poco de sal, vinagre de vino blanco, aceite de oliva Virgen Extra y, si queremos, un toque de mezcla de chiles y lima. Mezclamos la ensalada para que todo se integre bien.
3
Emplatar
En un plato ponemos unas cucharadas de ensalada, un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra y decoramos con perejil fresco picado.