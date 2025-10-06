Receta de crema de pimientos asados
Ingredientes y elaboración de crema de pimientos asados
Lunes, 6 de octubre 2025, 11:15
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
-
Tiempo de preparación
10 min.
-
Tiempo de cocción
40 min.
-
Tiempo total
50 min.
-
Comensales
4
-
Calorías
183 kcal / ración
Categorías
Pescados y mariscos
Ingredientes
-
450 gr de pimiento rojo
-
1 cabeza de ajos
-
1 cucharadita de miel
-
15 ml de zumo de limón
-
1 cucharadita de comino
-
1/2 cucharadita de cayena molida
-
1/2 cucharadita de pimentón dulce
-
Pimienta negra
-
Pan de pita
-
Aceitunas negras
-
Queso azul
-
Anchoas en salazón
-
Perejil
-
Sal
-
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
-
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
-
A continuación los pasos para la elaboración de la receta
-
1
Preparación de los pimientos
En una bandeja de horno, ponemos los pimientos embadurnados en aceite y la cabeza de ajos limpia. Los horneamos durante 25 minutos a 200ºC. Durante el horneado vamos dando la vuelta al pimiento para que se cocine igual por todas sus caras. Cuando terminen, esperamos a que se enfríen para quitarles la piel.
-
2
Preparación de la crema
En un vaso batidor, ponemos los pimientos, la cabeza de ajos asados, las nueces, la miel, el zumo de limón, la cayena, el pimentón, el comino, la pimienta y sal al gusto. Trituramos con la batidora sin pasar demasiado.
-
3
Preparación del pan
En la rejilla del horno ponemos el pan de pita humedecido con unas gotas de agua, y lo horneamos durante 15 minutos a 200ºC.
-
4
Emplatado
Ponemos la crema en un plato y añadimos por encima queso azul desmigado, anchoas muy picadas, unas aceitunas y perejil. Acompañamos con uno.