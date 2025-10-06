Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Receta de crema de pimientos asados

Ingredientes y elaboración de crema de pimientos asados

Sartén y Cazo

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:15

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    10 min.

  • Tiempo de cocción

    40 min.

  • Tiempo total

    50 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    183 kcal / ración

Pescados y mariscos

Ingredientes

  • 450 gr de pimiento rojo

  • 1 cabeza de ajos

  • 1 cucharadita de miel

  • 15 ml de zumo de limón

  • 1 cucharadita de comino

  • 1/2 cucharadita de cayena molida

  • 1/2 cucharadita de pimentón dulce

  • Pimienta negra

  • Pan de pita

  • Aceitunas negras

  • Queso azul

  • Anchoas en salazón

  • Perejil

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  1. 1

    Preparación de los pimientos

En una bandeja de horno, ponemos los pimientos embadurnados en aceite y la cabeza de ajos limpia. Los horneamos durante 25 minutos a 200ºC. Durante el horneado vamos dando la vuelta al pimiento para que se cocine igual por todas sus caras. Cuando terminen, esperamos a que se enfríen para quitarles la piel.

  1. 2

    Preparación de la crema

En un vaso batidor, ponemos los pimientos, la cabeza de ajos asados, las nueces, la miel, el zumo de limón, la cayena, el pimentón, el comino, la pimienta y sal al gusto. Trituramos con la batidora sin pasar demasiado.

  1. 3

    Preparación del pan

En la rejilla del horno ponemos el pan de pita humedecido con unas gotas de agua, y lo horneamos durante 15 minutos a 200ºC.

  1. 4

    Emplatado

Ponemos la crema en un plato y añadimos por encima queso azul desmigado, anchoas muy picadas, unas aceitunas y perejil. Acompañamos con uno.

