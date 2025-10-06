Receta de crema de pimientos asados Ingredientes y elaboración de crema de pimientos asados

Sartén y Cazo Lunes, 6 de octubre 2025, 11:15

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 10 min.

Tiempo de cocción 40 min.

Tiempo total 50 min.

Comensales 4

Calorías 183 kcal / ración Categorías Pescados y mariscos Ingredientes 450 gr de pimiento rojo

1 cabeza de ajos

1 cucharadita de miel

15 ml de zumo de limón

1 cucharadita de comino

1/2 cucharadita de cayena molida

1/2 cucharadita de pimentón dulce

Pimienta negra

Pan de pita

Aceitunas negras

Queso azul

Anchoas en salazón

Perejil

Sal

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Preparación de los pimientos

En una bandeja de horno, ponemos los pimientos embadurnados en aceite y la cabeza de ajos limpia. Los horneamos durante 25 minutos a 200ºC. Durante el horneado vamos dando la vuelta al pimiento para que se cocine igual por todas sus caras. Cuando terminen, esperamos a que se enfríen para quitarles la piel.

2 Preparación de la crema

En un vaso batidor, ponemos los pimientos, la cabeza de ajos asados, las nueces, la miel, el zumo de limón, la cayena, el pimentón, el comino, la pimienta y sal al gusto. Trituramos con la batidora sin pasar demasiado.

3 Preparación del pan

En la rejilla del horno ponemos el pan de pita humedecido con unas gotas de agua, y lo horneamos durante 15 minutos a 200ºC.

4 Emplatado

Ponemos la crema en un plato y añadimos por encima queso azul desmigado, anchoas muy picadas, unas aceitunas y perejil. Acompañamos con uno.

