Receta de ensaladilla de txistorra

Ingredientes y elaboración de ensaladilla de txistorra de Okelan

Sartén y Cazo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:00

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    20 min.

  • Tiempo de cocción

    40 min.

  • Tiempo total

    60 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    422 kcal / ración

Categorías

Apertivo

Ingredientes

  • 1 Txistorra de Okelan

  • 800 gr de patatas

  • 300 gr de zanahorias

  • 4 huevos

  • Piparras encurtidas

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Cocer los ingredientes

Comenzamos cociendo las patatas, las zanahorias y tres huevos. Como cada ingrediente tiene un tiempo de cocción diferente, los pondremos en ollas separadas. Las patatas durante unos 30 minutos, las zanahorias peladas y enteras de 20 a 15 minutos y los huevos 12 minutos. Una vez pasado el tiempo los dejaremos enfriar en un plato.

  1. 2

    Cocinar la txistorra

Mientras se atemperan los ingredientes cocidos, vamos a cocinar la txistorra. Para ello la sacamos del envoltorio y le retiramos la piel. La troceamos en rodajas y la cocinamos en una sartén sin nada de aceite. Cuando empiece a churruscarse, colamos la txistorra para separarla de la grasa que ha soltado. Colamos también la grasa que ha quedado en la sartén y reservamos la grasa para el siguiente paso. Cuando se enfríe, la ponemos sobre la tabla y la picamos finamente con el cuchillo hasta que quede muy desmenuzada.

  1. 3

    Hacer la mayonesa

En un vaso batidor, ponemos unos 180 ml de aceite suave de oliva virgen extra, añadimos un huevo y sal. Hacemos una mayonesa introduciendo la batidora hasta el fondo, no moveremos la batidora hasta que veamos que empieza a emulsionar, entonces subimos y bajamos suavemente para integrar bien todos los ingredientes. Añadimos la grasa de chistorra que hemos reservado en el paso anterior y seguimos batiendo hasta que el color sea homogéneo.

  1. 4

    Mezclar la ensaladilla

Pelamos las patatas y las cortamos en trozos gruesos sobre un bol donde nos entren todos los ingredientes. Añadimos también la zanahoria cortada. Con un prensa patatas o un tenedor, aplastamos todo, no se trata de hacer un puré, sino que dejaremos trocitos. A continuación, añadimos el huevo picado y la txistorra desmenuzada, dejamos un poco para decorar, y mezclamos bien todos los ingredientes. Añadimos la mayonesa, dejando un poco también para el emplatado, y mezclamos de nuevo.

  1. 5

    Emplatado

Sobre una bandeja, ponemos unas cucharadas de ensaladilla. Añadimos por encima un poco de mayonesa y la extendemos con una cuchara. Sobre ella, colocamos la txistorra que habíamos reservado y unas piparras picadas.

