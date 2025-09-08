Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Receta de bonito en escabeche

Receta de bonito en escabeche

Ingredientes y elaboración de bonito en escabeche de Pescadería Gines

Sartén y Cazo

Sartén y Cazo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:00

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    20 min.

  • Tiempo de cocción

    30 min.

  • Tiempo total

    50 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    378 kcal / ración

Categorías

Pescado

Ingredientes

  • 1,2 kg de Bonito en rodajas de Pescadería Ginés

  • 1 cebolla

  • 3 zanahorias

  • 1 cabeza de ajos

  • 1 cucharada de pimentón dulce

  • 1 cucharada de pimienta en grano

  • 1 vaso de vinagre

  • 1 vaso de vino blanco

  • 2 hojas de laurel

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Limpiar y marcar el bonito

Limpiamos las rodajas de bonito retirando la piel, cortamos en 4 lomos y si queremos retiramos también la parte oscura. Añadimos sal y en una cazuela bien caliente con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, marcamos los lomos por los dos lados dejándolo crudito por dentro. Lo sacamos del fuego y reservamos.

  1. 2

    Cocinar el escabeche

Cortamos la cebolla y la zanahoria en juliana. Pelamos los dientes de ajo y le damos un golpecito con el cuchillo. En la cazuela donde hemos marcado el bonito, añadimos un buen chorro de aceite y agregamos el ajo, cuando empiece a dorarse añadimos la cebolla, cocinamos unos 5 minutos a fuego medio e incorporamos la zanahoria y rehogamos. Ponemos una cucharada de pimentón, removemos y añadimos la pimienta en grano, el vino, el vinagre y el laurel. Cocinamos el escabeche de 10 a 15 minutos.

  1. 3

    Añadir el bonito

Colocamos el bonito en la cazuela y lo dejamos 1 minuto a fuego suave, añadiendo por encima el caldo de la cazuela. Le damos la vuelta a los lomos, apagamos el fuego y lo dejamos reposar.

