Receta de bonito en escabeche
Ingredientes y elaboración de bonito en escabeche de Pescadería Gines
Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:00
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
20 min.
Tiempo de cocción
30 min.
Tiempo total
50 min.
Comensales
4
Calorías
378 kcal / ración
Categorías
Pescado
Ingredientes
1,2 kg de Bonito en rodajas de Pescadería Ginés
1 cebolla
3 zanahorias
1 cabeza de ajos
1 cucharada de pimentón dulce
1 cucharada de pimienta en grano
1 vaso de vinagre
1 vaso de vino blanco
2 hojas de laurel
Sal
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
1
Limpiar y marcar el bonito
Limpiamos las rodajas de bonito retirando la piel, cortamos en 4 lomos y si queremos retiramos también la parte oscura. Añadimos sal y en una cazuela bien caliente con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, marcamos los lomos por los dos lados dejándolo crudito por dentro. Lo sacamos del fuego y reservamos.
2
Cocinar el escabeche
Cortamos la cebolla y la zanahoria en juliana. Pelamos los dientes de ajo y le damos un golpecito con el cuchillo. En la cazuela donde hemos marcado el bonito, añadimos un buen chorro de aceite y agregamos el ajo, cuando empiece a dorarse añadimos la cebolla, cocinamos unos 5 minutos a fuego medio e incorporamos la zanahoria y rehogamos. Ponemos una cucharada de pimentón, removemos y añadimos la pimienta en grano, el vino, el vinagre y el laurel. Cocinamos el escabeche de 10 a 15 minutos.
3
Añadir el bonito
Colocamos el bonito en la cazuela y lo dejamos 1 minuto a fuego suave, añadiendo por encima el caldo de la cazuela. Le damos la vuelta a los lomos, apagamos el fuego y lo dejamos reposar.
