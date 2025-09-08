Receta de bonito en escabeche Ingredientes y elaboración de bonito en escabeche de Pescadería Gines

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:00

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 20 min.

Tiempo de cocción 30 min.

Tiempo total 50 min.

Comensales 4

Calorías 378 kcal / ración Categorías Pescado Ingredientes 1,2 kg de Bonito en rodajas de Pescadería Ginés

1 cebolla

3 zanahorias

1 cabeza de ajos

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharada de pimienta en grano

1 vaso de vinagre

1 vaso de vino blanco

2 hojas de laurel

Sal

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Limpiar y marcar el bonito

Limpiamos las rodajas de bonito retirando la piel, cortamos en 4 lomos y si queremos retiramos también la parte oscura. Añadimos sal y en una cazuela bien caliente con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, marcamos los lomos por los dos lados dejándolo crudito por dentro. Lo sacamos del fuego y reservamos.

2 Cocinar el escabeche

Cortamos la cebolla y la zanahoria en juliana. Pelamos los dientes de ajo y le damos un golpecito con el cuchillo. En la cazuela donde hemos marcado el bonito, añadimos un buen chorro de aceite y agregamos el ajo, cuando empiece a dorarse añadimos la cebolla, cocinamos unos 5 minutos a fuego medio e incorporamos la zanahoria y rehogamos. Ponemos una cucharada de pimentón, removemos y añadimos la pimienta en grano, el vino, el vinagre y el laurel. Cocinamos el escabeche de 10 a 15 minutos.

3 Añadir el bonito

Colocamos el bonito en la cazuela y lo dejamos 1 minuto a fuego suave, añadiendo por encima el caldo de la cazuela. Le damos la vuelta a los lomos, apagamos el fuego y lo dejamos reposar.

