La Pradera, rey de la sopa de pescado

El restaurante La Pradera, de Ruiseñada (Comills, Cantabria) se ha llevado la segunda edición del Campeonato de Sopa de Pescado en San Sebastian Gastronomika. Un evento que ha sorprendido por la originalidad de las propuestas. Y la de Borja Mier, junto a su pareja Mónica Calderón es la que se ha llevado el gato al agua.

Según han comentado a DV los ganadores, la sopa de pescado lleva «tres caldos. Hacemos un fumet y lo hacemos con congrio, que es un pescado que trabajamos en la en la zona y que tiene bastante sabor. Luego también le metemos espinas de pesca, de merluza, y luego aparte hacemos una especie de salsa americana con nécora. Lo ligamos con un poco de arroz. Lo hemos automatizado con un coñac, hemos quemado la crema americana con un coñac de picos de Cabariezo y luego la salsa marinera la hemos hecho con un lino de allí».

El concurso ha contado con la participación de ocho finalistas: Mikel Mayán Ayerdi, de Asador Aldanondo (San Sebastián); Carles Abellan & Toni Morago, de Bar Vint i Quatre (Barcelona); Enrique Murillo Falcón, Lde as Palmeras (Málaga); Fran Dorado, de Zapirain (Bilbao); Borja Mier Conde, de La Pradera (Ruiseñada-Comillas, Cantabria); Ruslan Businschi, de Alcalde (Saint Jean de Luz, Francia); Alejandro Lista García, de Furancho Brasa Clandestina (A Coruña), y David Pérez, de Ronquillo (Ramales de la Victoria, Cantabria).

Este clásico de nuestra gastronomía ha celebrado en 2025 su segunda edición del concurso de la mano de la Xunta de Galicia. El objetivo es poner en valor las sopas tradicionales y las elaboraciones ligadas al mar y al pescado. Ya el año pasado se demostró que una receta con tanto arraigo y tradición puede interpretarse desde muy diferentes perspectivas, porque fueron muy distintos los resultados que se presentaron a competición.

Con un formato de cata a ciegas, un jurado profesional y otro popular, con un peso del 80 y el 20% respectivamente en la nota final, han decidido el resultado final. Hasta la terraza del Kursaal han llegado ocho propuestas diversas de un plato que, según dicen los expertos, no debería faltar en ninguna carta.

¿Pero qué secretos tiene la sopa de pescado? José Manuel Mallón, el ganador del año pasado, del Espacio Gastronómico Remollo, de Ames (A Coruña), ganó con una sopa que tenía merluza y abadejo, que fue engordada con mejillón de la ría y flambeada con aguardiente de orujo tostado. Esta pócma ganadora también llevaba un poco de godello, tomate seco, cebolla tierna y puerro.

