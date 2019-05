El reto de los agricultores ante las semillas ecológicas, a debate en Vitoria AGENCIAS Jueves, 9 mayo 2019, 07:08

Los retos que deben afrontar los agricultores ante la nueva normativa de las semillas ecológicas, la ínfima producción propia de este tipo de semillas que hay en España y su carestía centrarán el debate de unas jornadas organizadas este jueves y viernes en Vitoria.

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) es la promotora de este encuentro que reúne a los principales agentes implicados en la defensa de este tipo de producción y en el que se establecerán las prioridades de actuación para productores y usuarios de las semillas ecológicas.

Los últimos datos recogidos por el proyecto europeo LIVESEED, que promueve la agricultura ecológica, indican que el uso de semillas de producción propia en finca por parte de agricultores ecológicos en España ronda el 1 % del total o incluso menos. Además, cuando adquieren planteles de semillas ecológicas, encuentran precios entre un 10 % y un 25 % más caros, por lo que la mayoría de las semillas ecológicas proviene de empresas extranjeras.

A este contexto se añaden retos futuros ante la implementación de nuevas reglas sobre semillas ecológicas en Europa, de ahí el interés de este encuentro, que pretende reunir a una importante representación de agricultores, técnicos, productores, consumidores y expertos universitarios, y en el que colaboran Neiker-Tecnalia, Eneek, el Ayuntamiento de Vitoria y la Red de Semillas de Euskadi.

En una reunión previa del proyecto LIVESEED celebrada en Madrid con participación de agentes del ámbito europeo (como FiBL, IFOAM EU), ya se puso de manifiesto que no hay suficiente semilla ecológica disponible en el mercado español y al mismo tiempo hay poca demanda debido fundamentalmente a su alto coste, y a que los agricultores pueden obtener fácilmente una excepción al uso de semillas convencionales (no tratadas) mucho más baratas.

Además no hay incentivo para que las compañías de semillas convencionales inviertan en producir ecológicas pues no lo consideran un negocio rentable y no disponen de grandes cantidades de semillas por variedad.

Todas estas dificultades serán analizadas en la capital alavesa, donde se extraerán una serie de recomendaciones para promover el uso de las semillas ecológicas.