Tú también puedes formar parte de San Sebastian Gastronomika

La 27ª edición de San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country, el congreso gastronómico pionero, calienta motores. Se celebrará en el Kursaal entre los días 6 y 8 de octubre, pero desde la misma víspera ya nos propone actividades con las que ser partícipes de una cita en la que se aborda, y se disfruta, de la gastronomía desde muy diferentes perspectivas. Catas, talleres y actividades y concursos gastronómicos son los tres pilares en torno a los cuales se agrupan sus propuestas.

Wine sessions

Si el vino es tu pasión, cualquiera de las cinco wine sessions propuestas para este 2025 te interesará. Cada una tiene sus dinámicas, pero podría decirse que son clases magistrales de la mano de expertos en la materia en las que, además, existe la posibilidad de catar vinos en muchos casos únicos. Si quieres aprender más sobre el mundo del vino, este es tu sitio.

En esta ocasión, serán cinco las wine sessions que tendrán lugar en el marco de Gastronomika. El lunes por la mañana inaugurará este apartado un clásico, la familia Torres, esta vez con su proyecto Purgatori; y, por la tarde, le seguirán los vinos de Galicia, Tenerife y Rioja Alavesa, con la presencia de las bodegas Remírez de Ganuza, Macán y Amaren. El martes por la tarde la D. O. Navarra cerrará este ciclo con la gran cata 'Rosados y alta gastronomía'.

El precio para asistir a cada una de las catas del lunes es de 50 €, mientras que la de los vinos navarros costará 35 €.

Variadas actividades

Además, son varios los talleres y actividades que proponen algunas de las firmas presentes en esta 27ª edición de Gastronomika. El lunes, por ejemplo, S.Pellegrino y Acqua Panna nos invitan a conocer el secreto menorquín del chef José María Borrás (80 €), mientras que Burgos, Murcia (en dos ocasiones), Tenerife y A Coruña también organizan otros interesantes talleres y actividades, en muy diferentes formatos y sobre distintas temáticas que serán gratuitas para los congresistas.

Los concursos

En Gastronomika también puedes formar parte del jurado popular de cuatro concursos. La dinámica es muy sencilla: te apuntas, acudes a la cita y por tu mesa irán pasando las propuestas que presentan a competición cada uno de los participantes. Únicamente quedará probarlas, por supuesto, y valorar cada una de ellas.

Es el Campeonato Mundial de Callos el concurso que, enmarcado en el Foro de Tabernas y Taberneros, inaugurará estos certámenes el domingo por la mañana y con un precio de 25 €.

El martes será el turno de los concursos de ensaladilla rusa y de sopa de pescado, mientras que para el miércoles quedará un clásico como es el Campeonato Nacional de Parrilla. En estos casos, reservar una plaza en el jurado popular tiene un precio de 50 €.

Aún puedes inscribirte

Si quieres inscribirte como congresista a Gastronomika, aún estás a tiempo de hacerlo. En la web del congreso encontrarás las diferentes fórmulas: te puedes inscribir para los tres días, con acceso a la Zona A del Auditorio (con degustaciones de las ponencias, hasta completar aforo en cada sesión) por 250 €, mientras que si estás interesado en un día concreto, el precio de la inscripción en esas mismas condiciones es de 100 €. Estas inscripciones permiten acceder a esas presentaciones y actividades que son gratuitas y para las que no es necesario reservar plaza.

Si, por otra parte, eres profesional del sector gastronómico y hostelero, puedes conseguir de manera gratuita una acreditación para visitar una feria que año tras año, gracias a su gran escaparate de expositores, es un perfecto punto de encuentro para los profesionales de este sector.

