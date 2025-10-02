Gastronomika te abre sus puertas Entre este domingo y el próximo miércoles, el congreso de gastronomía te anima a participar en concursos, talleres, catas y un sinfín de actividades

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:52 Compartir

Concurso El Mundial de Callos como plan de domingo

Ampliar

El II Foro de Tabernas y Taberneros acoge la séptima edición del Campeonato Mundial de Callos Pedro Martino, con diez concursantes y otras tantas versiones de esta receta que se podrán degustar. La inscripción como jurado popular da también acceso a esta primera jornada en la que habrá ponencias en torno a las tabernas y un homenaje al Bar Bergara.

Horario Domingo, 5, de 11.45 a 12.45h.

Lugar Terraza Kursaal

Precio 25 €

Encuentro de autores El volcán, reflejado en los vinos de Tenerife

Ampliar

Este será un encuentro de alta tensión autoral con Jonatan García, de Suertes del Marqués; Javier Gómez, de Viña Gómez; y Borja Pérez, de Borja Pérez. Tres primeros espadas de los vinos de culto de Tenerife, con piezas que, desde la identidad volcánica, se propulsan hacia visiones muy personales y vanguardistas. Un encuentro con los vinos de Tenerife y sus autores.

Horario Lunes, 6, de 16.30 a 17.30h.

Lugar Sala 10

Precio 50 €

Tintos de Galicia El secreto mejor guardado del Atlántico

Ampliar

Galicia nos presenta un apasionante universo de sus vinos tintos, una faceta aún poco conocida pero cada vez más influyente en la escena enológica. Se realizará un recorrido por las cinco denominaciones de origen gallegas y se catarán siete vinos que reflejan distintos estilos y enfoques. Porque en Galicia no todo son blancos atlánticos.

Horario Lunes, 6, de 14.00 a 15.00h.

Lugar Sala 10

Precio 50 €

Concurso Una receta clásica que admite mil versiones

Ampliar

El Concurso de Sopa de Pescado llegó el año pasado a Gastronomika y, debido a su éxito, repetirá. Serán ocho los chefs procedentes de distintas regiones que buscarán que su fórmula de interpretar la sopa de pescado sea la mejor valorada en una cata a ciegas en la que al jurado profesional hay que añadir el criterio de un jurado popular del que aún puedes formar parte.

Horario Martes, 7, de 12.00 a 17.00h.

Lugar Terraza Kursaal

Precio 50 €

Concurso Nueve ensaladillas, pero una única campeona

Ampliar

La octava edición del Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa busca una nueva receta a la que coronar. Serán nueve las candidatas a proclamarse campeona de un certamen en el que cada año los asistentes se sorprenden por el hecho de que una misma fórmula pueda interpretarse desde tan diferentes perspectivas. ¿Qué ingredientes llevará la campeona?

Horario Martes, 7, de 14.30 a 16.30h.

Lugar Sala 10

Precio 50 €

D. O. Navarra Selección de rosados navarros prémium

Ampliar

La experta Beth Willard ha seleccionado aquellos rosados navarros prémium que mejor reflejan la identidad navarra y que tan bien encajan en las diferentes tendencias actuales en gastronomía. Esta masterclass será una experiencia única e irrepetible en la que disfrutar de estos rosados de Navarra en su máxima expresión y de la mano de quienes más saben.

Horario Martes, 7, de 18.00 a 19.00h.

Lugar Sala 10

Precio 50 €

Feria Un paseo entre estands llenos de propuestas

Ampliar

Quienes se apunten como jurado popular a los concursos, pero también los profesionales del sector gastronómico y hostelero acreditados, podrán acceder a una feria que cuenta con una cincuentena de estands. Son firmas, regiones y destinos que nos presentarán su producto por medio de un sinfín de actividades a las que todos estamos invitados.

Obtén aquí tu pase de visitante de feria.

Horario Lunes y martes, de 10 a 20; miércoles de 10 a 14 horas

Precio Gratuito para profesionales del sector

Para más información sobre estas y otras actividades y para inscribirse a las mismas, visita la web sansebastiangastronomika.com.