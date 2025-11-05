Comienza la campaña de recogida de olivas para URZANTE en Cascante En Urzante S.L. comenzamos una nueva campaña de recogidas de olivas llenos de ilusión y alegría por el trabajo bien hecho durante todo el año

Como ya es tradición, comenzamos la campaña 2025-2026 recogiendo las olivas de nuestras fincas ubicadas en Cascante: La Estanca, La Estanquilla y Ginestares.

En Urzante apostamos por lo nuestro, por el producto de KM 0, por el producto navarro. Por eso, fomentamos y trabajamos mano a mano con agricultores de toda nuestra zona, para que nuestro apreciado oro líquido tenga ese marcado carácter navarro con una calidad extraordinaria.

En la imagen de la izquierda, se puede ver el momento de la caída de las olivas en nuestro trujal. Uno de los momentos más significativos del proceso, ya que damos la bienvenida en nuestras instalaciones a las olivas que proceden del campo.

Tradición y progreso se unen en ese sencillo gesto para que todos podamos disfrutar en nuestras casas del preciado oro líquido navarro.

A nivel nacional, la cosecha de la oliva de este año (2025 – 2026) ha empezado con una previsión sutilmente inferior a la del año pasado, sin embargo, se mantiene el optimismo en el sector por la recuperación de la cosecha pasada. Por su parte, la campaña de las olivas en Navarra tiene un pronóstico similar a los datos nacionales, una producción moderada y estable que pronto se podrá disfrutar en nuestros puntos de venta habituales y en nuestra tienda online.

Urzante S.L. es una empresa navarra olivarera con más de 75 años de experiencia en el sector. Expertos en la producción y la venta de aceites de una calidad excepcional, cuidan cada paso del proceso para ofrecer a sus clientes un producto inmejorable. Tradición, calidad y respeto por la tierra son los valores que han conseguido que Urzante lidere los primeros puestos del ranking de empresas elaboradoras y exportadores de aceite, estando presente en más de 80 países.