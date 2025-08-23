Mucho más que un catering, una gastroexperiencia gourmet

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:00 Comenta Compartir

El catering de alta gama gana terreno en nuestro territorio, con propuestas variadas que buscan la originalidad, sin perder de vista la calidad de todas ellas. Sharma Catering es buen ejemplo de ello. Es la línea gourmet de una empresa con más de 50 años de experiencia como es Ausolan. Hay que remontarse hasta 1969 para encontrar el origen de una manera de trabajar que ha cautivado a los clientes no solo del territorio, sino a otros ubicados más allá de nuestras fronteras. Compañías que han hallado en Arrasate-Mondragón ese aliado con el que convertir un evento en un encuentro muy especial.

Porque uno de los objetivos que ha alcanzado este servicio gourmet es convertir un catering en una gastroexperiencia, elevando en cada propuesta el nivel hasta alcanzar una excelencia que es ya seña de identidad de la firma. Una meta que es el resultado de la continua evolución, de una búsqueda constante de nuevas combinaciones y de la creación de atractivos pintxos que generan impacto entre los invitados a cualquier celebración o acto.

Lejos quedan los tiempos en los que el cóctel se convertía en un actor secundario; hoy en día, la gastronomía juega un papel determinante en cada evento y las firmas lo saben. Por eso, se empeñan en acercar a sus invitados propuestas que hablen de ellos, de sus orígenes, de sus inquietudes.

Y eso requiere de una adaptabilidad que es fundamental para que todo salga a la perfección. Resulta inviable pensar en los mismos formatos y las mismas propuestas para un acto institucional de 80 personas o para una presentación ante cerca de 1.000. Con la máxima de garantizar la calidad y el buen servicio, este debe adecuarse a las necesidades del momento, al contexto en el que se desarrolla y a las demandas propias que pueda solicitar el evento.

Porque muchos de ellos transcurren en el territorio, pero otros se llevan a cabo a miles de kilómetros de distancia. De ahí que representar a la cocina vasca, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia se convierta en un eje vertebrador de las propuestas gastronómicas. El catering debe representar muchos años de historia en tan solo unos bocados. De ahí la relevancia de la planificación, de seleccionar correctamente los productos, las técnicas con las que cada uno de ellos es presentado. Y, por supuesto, hacerlo siempre desde la amabilidad, desde el corazón, haciendo que los invitados puedan encontrar el confort que se necesita para disfrutar de cada plato. Tal y como explican desde Sharma Catering, sabor, presentación y buen servicio es el triángulo del éxito.

Si hay algo en lo que está evolucionando el sector del cáterin es en la relevancia que están adquiriendo los invitados a cada evento. Estos ya no buscan solo un buen pintxo o una copa de calidad, sino que aspirar a vivir una experiencia gastronómica en la que se sientan protagonistas de la misma. Quieren conocer, buscar respuestas a todas las preguntas que cada pintxo les pueda generar. El conocimiento y la implicación con cada evento son ya factores determinantes en la satisfacción final.

Un guiño al pasado, a su historia. Eso es lo que ha buscado la nueva carta de Sharma Catering que, como cada año, ha incorporado novedades que pueden resultar interesantes. En esta ocasión, se ha querido homenajear a las 17 trabajadoras que allá por 1969 se convirtieron en las primeras trabajadoras de Ausolan. Unas pioneras que son el germen de lo que hoy en día es la empresa y que ha dado como resultado este catering de alta gama. Por ello, se han elaborado 17 pintxos nuevos, exclusivos, que buscan ese encuentro con los orígenes.

Pero más allá del detalle, está la convicción de preservar y defender las raíces, los sabores, la cocina de toda la vida.

