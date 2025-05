Asador Olivi celebra su segundo aniversario con grandes novedades

Sábado, 24 de mayo 2025, 07:30 Compartir

Parece que fue ayer cuando Napoleón Lertxundi inauguraba un nuevo proyecto en el caserío Saizar. El Asador Olivi emergía como un espacio gastronómico en el que la parrilla y los productos de temporada iban a marcar el camino. Pero han pasado ya dos años desde entonces y la realidad ha confirmado que la apuesta realizada ha sido un éxito total.

Pero como cualquier proyecto, este tiene que evolucionar una vez que cuenta con una clientela que valora lo que recibe en cada visita. En este sentido, «queremos incorporar una nueva terraza de cara al verano -se espera que pueda estar disponible para principios de junio-. En los meses de invierno, disponemos de un comedor con chimenea que puede servir para una buena sobremesa, pero teniendo estas vistas y una piscina queríamos aprovecharlas para que nuestros clientes puedan estar tranquilos tomando una copa», explica Napoleón, responsable de Asador Olivi.

La parrilla y los productos de temporada son la base de la cocina del asador

Pero todas estas novedades, como la excepcional decoración de sus comedores o el exterior, no servirían de nada si el trabajo en la cocina o en la parrilla no estuviera a la altura. De ello se encarga Iosu G. Beraza, jefe de cocina del asador y responsable de seleccionar y trabajar los platos que llegan a la mesa. Y este tiene claro cuáles son las claves para que su cocina siga funcionando: «Somos un asador y tenemos que ofrecer una calidad excelente, poniendo siempre el producto por encima de todo». Eso es lo que ofrecen en una parrilla que juega un papel determinante y en la que «la txuleta prémium sigue mandando» en las carnes y en la que «el besugo es lo más demandado entre los pescados». Pero no la única opción, ya que otras especies como el rey, el lenguado o el rodaballo también son solicitadas.

La otra vertiente, quizá la que más sorprende porque suele estar fuera de la carta, es la que tiene que ver con el producto de temporada. En el Asador Olivi juegan con esos productos que van y vienen y que «pueden estar dos meses o tres como máximo» en este asador usurbildarra. Sin ir más lejos, estamos abrochando la primavera y en ella han triunfado algunos platos como «guisantes lágrima, espárragos o las xixas»; y tras ellos llegará un verano en el que se espera que el boletus, por ejemplo, adquiera un mayor protagonismo.

Atxen Guruzeta, en la sala

El equipo del Asador Olivi sigue creciendo y, recientemente, ha incorporado en la sala a uno de los profesionales más reputados del territorio. Atxen Guruzeta, con una trayectoria avalada por su paso por el Antonio Bar o el Restaurante Ibai, aporta experiencia y una atención de primera para satisfacción de los clientes.

Experiencia y conocimiento garantizan una atención al cliente del más alto nivel

Para Napoleón Lertxundi, el equipo de trabajo es fundamental y esta nueva incorporación supone un paso más en la consolidación del proyecto: «Nos hemos enfocado en la materia prima de gran calidad y eso tiene que ir asociado a un buen cocinero, a un buen parrillero y a un buen metre». Un perfil que Atxen cumple y que ya ha demostrado en estos dos meses que lleva en Usurbil: «Es una cara conocida en la ciudad y eso da tranquilidad y seguridad al cliente».

Por su parte, Atxen Guruzeta explica que «es un asador que tiene un gran potencial a futuro. Lo veremos dentro de cinco años y lo comentaremos». Eso se traduce en diferentes aspectos: «Tenemos una buena bodega de vinos y le podemos dar más movimiento; y en gastronomía, se pueden hacer más cosas además de la parrilla». La suerte es que «tenemos un buen público que no mira el precio, sino que prioriza la calidad del producto».

El Asador Olivi está de moda, amplia su propuesta con una nueva terraza y continúa su apuesta por la mejor materia prima posible.

Asador Olivi Dirección Caserío Saizar, 69 - Usurbil

Teléfono 943 78 84 48

Web www.asadorolivi.com