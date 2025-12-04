Tom Collins, el cóctel de Yon Pavón para estas navidades

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Especial Navidad

Ginebra, zumo de lima, azúcar líquido y agua con gas son los ingredientes de la fórmula que este campeón del mundo propone para antes o después de cenar

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:00

Yon Pavón (Destilerías Acha) brindará estas navidades por un año que para él ha sido mágico. Más allá de importantes proyectos personales y profesionales, el pasado mes de mayo fue proclamado Best Rum Bartender 2025, un título mundial que reconoce la excelencia en el mundo de la coctelería de este hernaniarra.

Pavón estuvo en A Mesa Puesta para presentar su propuesta coctelera para esta Navidad. «Es un cóctel Tim Collins que podemos tomar antes o después de cenar». ¿Sus ingredientes? «Ginebra, por supuesto, de la marca K25; zumo de lima y azúcar líquido, además de agua con gas. Son ingredientes que todos podemos tener en casa», razona. Y, además, aunque siempre hay que tomarlos con moderación, explica que este cóctel tiene menos alcohol que una cerveza.

La fórmula mágica estaría compuesta por 3 centilitros de ginebra, 2,5 centilitros de zumo de lima, azúcar líquido, mucho hielo y, cuando todo está bien frío, le añadimos el agua con gas. «Los hemos hecho directamente en el vaso por si no tenéis coctelera en casa», señala este bartender, quien culmina el cóctel con una rodaja de pomelo.

Y, antes de terminar, da un sabio consejo: «Hay dos formas de beber: por placer o para emborracharse. Elegid la primera, que es mucho mejor».

