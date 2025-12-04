Menos puede ser más al decorar tu mesa

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:00 Compartir

Era aún noviembre, pero el ambiente navideño tomó DV Gunea gracias, en gran medida, al buen hacer de María Cruzado Barrenechea, de María Kala's, la tienda de decoración de la calle Easo, 8, en el centro de Donostia.

Ella fue la responsable de preparar y decorar las dos mesas en torno a las cuales los invitados dieron buena cuenta de una larga lista de recetas en este encuentro navideño de A Mesa Puesta. «Es una época de mucho trabajo para nosotros, porque tenemos decoración navideña, con vajillas, decoración para árboles de Navidad o, por supuesto, los propios árboles», explicaba.

Preparó dos mesas diferentes. En la primera de ellas utilizó «platos de a diario complementados con un mantel de algodón rojo, muy alegre, porque es el color de la Navidad, y unos platos de postre navideños. Son platos económicos porque, en este sentido, tampoco nos tenemos que complicar la existencia». Los servilleteros estaban hechos por ella misma: con grandes dosis de ingenio, una ramita verde y un toque rojo, lucían preciosos. «Es una mesa bonita, decorada para la Navidad, pero sin gastarnos mucho dinero porque con unos platos que complementen la vajilla de siempre es suficiente», resumía.

El rojo y el dorado son los dos tonos de moda en Navidad y, en torno a ellos, es importante dar armonía a la mesa

La segunda mesa tenía, según ella, un toque más elegante: «He puesto un mantel antimanchas, con algodón por debajo y una terminación resinada. Sobre él, he elegido unos platos de una vajilla navideña de una porcelana maravillosa. Los servilleteros son rojos con dorado, otro de los colores de moda. Es importante encontrar la armonía y con el centro de mesa he buscado esos mismos tonos», argumentaba.

María Cruzado dio también un mensaje para esas personas que están planteándose cómo preparar su mesa para las fechas más importantes de la Navidad y empiezan a sentir cierto agobio: «Qué mejor que disfrutar en familia y con amigos. No importa tanto el tipo de mesa que pongamos, porque con un poquito de decoración, unas ramitas o unos platitos es suficiente. Lo importante es disfrutar y estar a gusto con los tuyos».