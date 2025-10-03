Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Portuetxe y su permanente apuesta por la mayor calidad
A Mesa Puesta

Este histórico restaurante donostiarra lleva años siendo un referente tanto en asadores como, más concretamente, en txuletas

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:49

Borja Bereciartua ejerce como anfitrión de 'A Mesa Puesta' en el histórico Portuetxe donostiarra, un restaurante que, como afirma Javier Yurrita, director de este programa, ha sido y es, «durante tantos y tantos años, líder en Donostia en asadores y, más concretamente, también en txuletas». ¿Cuál es el secreto? Bereciartua destaca que «son ya 43 años los que llevamos aquí apostando por la materia prima y dándole mucho cariño, pero también con constancia y peleando cada día».

Uno de esos proveedores referenciales para Portuetxe es Cárnicas Goya, con quienes llevan años de vinculación, siempre con un género de primera calidad. «Esa es la clave de nuestro asador: un género de primera calidad y mantener ese nivel lo más alto posible», añade Bereciartua.

El secreto

«Esa es la clave de Portuetxe: un género de primera calidad y mantener ese nivel lo más alto posible», resume Bereciartua

Para esta ocasión, han elegido una pieza de Cárnicas Goya de raza simmental alemana «con una pinta espectacular», como aprecia el anfitrión. Su parrillero, Yassine Habou, explica que la pieza «se templa durante siete o diez minutos, dependiendo del peso de la txuleta y luego se pone sobre la brasa. La gente suele pedirla muy poco hecha y para ello dos minutos por cada lado suelen ser suficientes. La controlamos, le echamos la sal y la servimos», resume.

Como acompañamiento, no hay mejor opción que unos pimientos de Conservas El Chato, de Mendavia.

