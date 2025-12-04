Un perfecto aperitivo de la Navidad

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:00 Compartir

No había terminado el mes de noviembre, pero A Mesa Puesta adelantó la Navidad, porque siempre hay una buena excusa para rodearse en torno a una mesa y disfrutar de una excelente propuesta gastronómica. En el comedor de DV Gunea se dieron cita una treintena de agentes de la gastronomía, profesionales que a lo largo de la mañana y el mediodía fueron pasando por este espacio con muy diferentes misiones.

Por parte de EL DIARIO VASCO, ejercieron como anfitriones Javier Yurrita, director de 'A Mesa Puesta' y embajador gastronómico de esta casa; Isabel Cortadi, directora de Eventos y Gastronomía; y los colaboradores de este programa, Ainhoa Velasco, Iosu Larrarte y Tomás Olasagasti. Entre todos ellos diseñaron y llevaron a la práctica un encuentro que cuidó hasta el último detalle. En un ambiente navideño en el que aparecieron incluso los villancicos, fueron María Cruzado y Mikel Colino, de María Kala's, los responsables de la decoración del espacio y las mesas. El menaje de cocina fue, por su parte, de Inoxibar.

Como no podía ser de otra manera, 'A Mesa Puesta' giró en torno al mejor producto y a algunos de los profesionales que en este 2025 han marcado hitos en sus diferentes trayectorias. El primer pilar, el del producto, llegó, por ejemplo, de la mano de Sara Morales, de Caviar Calvisius, quien preparó una rápida clase magistral sobre las características de este producto que pudo degustarse en este encuentro. Jon Eizagirre (Mardu Gourmet), Pedro Deza (Queso Agour), Ion Bermúdez (Txakoli Iturregi), Joanna Legorburu (maestra abridora de ostras en Kata 4), Félix Jordán (pescadería Sagastume y Lanperna), Iñaki Etxeberria (Cárnicas Goya), Kristian Alberdi (Bodegas Olarra) o Antonio Alduán (Alusaldu). El postre y los turrones llevaban la firma de Rafa Gorrotxategi, también presente en este evento.

También hubo muchos cocineros que pasaron por la cocina de DV Gunea a preparar diferentes recetas, cuyas grabaciones pueden verse en diariovasco.com y que pueden servir de inspiración para estas fechas navideñas. Fue el caso de algunas de las grandes revelaciones de este 2025, como Álex Lizarraga y Édgar Jiménez (Milla Lore 124) o Diego Sorarrain, del Zartagi de Baliarrain; de Pablo Vicari, quien elaboró la ensaladilla rusa que se puede probar en el Elkano Txiki y que quedó campeona de España en San Sebastian Gastronomika; de Aitor Martín, quien ha tenido un año pletórico al frente de Ikili Jatetxea; de Martín Aristondo, quien sigue muy asentado en el Kukuarri del NH Collection San Sebastián Aránzazu; de Lourdes Rekondo e Iñaki Arrieta, quienes concluyen ahora el 60 aniversario del Restaurante Rekondo; de Andrés Aldasoro, chef de cabecera de la marca Alusaldu, a quien representa en todos los eventos; o de Unai Paulis y Mateus Mendes, quienes están muy contentos con cómo marcha su MAUN en el renovado espacio San Martín. El cóctel de bienvenida fue elaborado por Yon Pavón (Destilerías Acha), el hernaniarra que se proclamó Best Rum Bartender 2025 en mayo.

Y, entre otros, también estuvieron presentes ese Hilario Arbelaitz que desde que los fogones de Zuberoa se apagaron disfruta como nunca de la vida; un Andoni Luis Aduriz a quien siempre es un placer escuchar; el sumiller del restaurante Narru, Javier Caneja, que este año ha sido un perfecto embajador de los vinos de Euskadi desde Donostia, pero también en el extranjero; o Aitor Arregi, quien, como es habitual en él, ha tenido también un 2025 de lo más intenso.

Un vistazo a la Navidad

Antes de comenzar el encuentro, Javier Yurrita desgranó brevemente las líneas maestras del universo Gastronomika para 2026, que incluyen importantes e interesantes novedades. En una larga sobremesa en la que fue un placer escuchar a verdaderos referentes de los fogones del territorio, en muchos casos con una proyección internacional, hubo tiempo para hacer pronósticos sobre una gala Michelin que se celebraba esa misma noche y, por supuesto, también para hablar de la Navidad, sus reuniones y los diferentes menús.

En casa de los Arregi (incluyendo también a los primos de Kaia-Kaipe) nunca faltan las kokotxas como entrante ni el pescado plano a la parrilla, sintiendo predilección por el rodaballo; en la familia Rekondo el cabrito al horno suele ser innegociable y se presta, lógicamente, mucha atención a la bodega; y Unai Paulis reparte sus reuniones entre familia y amigos y no le suele importar delegar la responsabilidad de los fogones.