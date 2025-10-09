Palencia, esencial en la cesta de la compra de los cocineros

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:17 Compartir

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia, y Martín Berasategui, el cocinero de las estrellas Michelin, nos presentan los productos de la despensa palentina, agrupados bajo la marca Alimentos de Palencia.

Armisén se muestra muy contenta por la presencia de Berasategui en el estand con el que la Diputación de Palencia ha contado en San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country: «Martín es un referente y nos ayuda a contar lo mucho y bueno que tiene Palencia en los quesos, en mieles, lechazo y otros productos que hemos traído a Gastronomika». Alimentos de Palencia seleccionó siete firmas con las que acudió al Kursaal.

El chef, tan expresivo como siempre, afirma que «tenéis unos productazos que son parte importante de la cesta de la compra que tenemos los cocineros de este país. Hay que aplaudiros, animaros y admiraros, como admiraba yo a Mariano Haro (histórico atleta palentino). Él fue una persona única y todo un ejemplo y lo que sucede en Palencia es irrepetible porque sois los más grandes entre los grandes». Es por todo ello que, en palabras de Berasategui, «os queremos un montón en el País Vasco y todo lo que queráis de Martín Berasategui lo tendréis porque os tengo un cariño superespecial: sois gente que transmite, ilusiona y contagia a todos los que vamos a Palencia o probamos vuestros productos. Sois gente con mucha raza, con mucha superación y se os quiere un montón», expresa.

Armisén, por su parte, habla de algunos productos palentinos singulares, como es el caso del el foie de Selectos de Castilla, «que compite en todas las mesas internacionales, que se distribuye también en el País Vasco y que es de una familia palentina que emigró a Francia hace 30 años y volvió a la tierra de sus padres a producir este foie de muchísima calidad que animo a probar». «Está de nivel 'super-Dios'», valora Berasategui.

La presidenta de la Diputación prosigue señalando que «tenemos productos artesanales como este queso Campos Góticos, que es puro de oveja churra y del que el productor controla desde el rebaño y la leche hasta la mesa y, por lo tanto, mantiene un nivel de calidad excepcional. Es un queso que va a todas las ferias internacionales».

«No os rindáis»

El chef elogia a Palencia y sus productores: «Lo que hacéis es increíble, no os rindáis ni os arruguéis por nada del mundo. Tenéis el mundo para coméroslo porque hacéis unas cosas increíbles que son parte de los aplausos que recibimos los cocineros y cocineras de este país». El cocinero fue obsequiado con una chaquetilla de Alimentos de Palencia que llevará «con todo el orgullo del mundo y la pondré junto al Tambor de Oro de San Sebastián que recibí en 2005».