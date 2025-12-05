Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intxaursaltsa, un homenaje a la historia
Especial Navidad

Intxaursaltsa, un homenaje a la historia

El postre, obra de Rafa Gorrotxategi, era una receta de aprovechamiento hace 200 años. Hoy se ha despojado de algunos ingredientes, pero tiene la misma esencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:05

El encuentro navideño de A Mesa Puesta terminó entre dulces y villancicos. Fueron varios los invitados que se sumaron a la segunda propuesta, mientras que los primeros llegaron de la mano de Rafa Gorrotxategi. El maestro chocolatero y también experto en cualquier tipo de dulce escogió para esta ocasión una intxaursaltsa.

«Es un postre típico que en Tolosa, en torno al año 1850, se hacía con lo que había en los caseríos: agua, pan rallado y nueces. Hoy, en las pastelerías lo hacemos con leche, nata y azúcar», explicó Gorrotxategi, quien añadió también que, en otros lugares como Bizkaia, antiguamente se tomaba con bacalao y como segundo plato. El toque que da el tolosarra a esta receta son las nueces caramelizadas y la canela.

Además, este año la empresa cumple su primer centenario y, por ello, han elaborado un nuevo turrón de trufa blanca con lima y limón, una innovadora fórmula que encantó en DV Gunea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3 Donostia recibe la visita de una familia especial
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  6. 6 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  7. 7

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva
  8. 8 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  9. 9

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Intxaursaltsa, un homenaje a la historia