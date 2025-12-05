Intxaursaltsa, un homenaje a la historia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:05 Compartir

El encuentro navideño de A Mesa Puesta terminó entre dulces y villancicos. Fueron varios los invitados que se sumaron a la segunda propuesta, mientras que los primeros llegaron de la mano de Rafa Gorrotxategi. El maestro chocolatero y también experto en cualquier tipo de dulce escogió para esta ocasión una intxaursaltsa.

«Es un postre típico que en Tolosa, en torno al año 1850, se hacía con lo que había en los caseríos: agua, pan rallado y nueces. Hoy, en las pastelerías lo hacemos con leche, nata y azúcar», explicó Gorrotxategi, quien añadió también que, en otros lugares como Bizkaia, antiguamente se tomaba con bacalao y como segundo plato. El toque que da el tolosarra a esta receta son las nueces caramelizadas y la canela.

Además, este año la empresa cumple su primer centenario y, por ello, han elaborado un nuevo turrón de trufa blanca con lima y limón, una innovadora fórmula que encantó en DV Gunea.