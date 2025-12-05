Huevos, patatas, caviar… ¿El resultado? Un 'platazo' para Navidad

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:35 Compartir

Aitor Martín, de Ikili Jatetxea, también se pasó por los fogones de DV Gunea para preparar una receta navideña de muchos kilates. Patatas, huevos y alcachofas son productos que tendremos en muchos hogares y el caviar le da, sin duda, un toque de excelencia a esta preparación.

Una de las grandes protagonistas de esta receta es la yema de Euskaber: «Tiene una calidad extrema». Y es que los huevos Euskaber, tienen una exquisita textura y una densidad como ningún otro. Es un huevo gourmet y se nota en el color de la yema y en el sabor: son huevos como los de toda la vida, con ese sabor como el de antes.

En la base del plato se pone un puré de patata clásico. «Es el elemento que unificará los diferentes sabores de esta receta», explica Martín. La alcachofa, ya cocida, se parte por la mitad y se marca en una sartén con aceite. Sobre la base del puré se ponen la yema de huevo y la alcachofa. Sobre ellos, «un lujo de producto, el caviar Calvisius Tradition Royal», así como una beurre blanc «clásica, francesa, elaborada con chalota, mantequilla, vino y limón» y, para culminar el plato, unos brotes de guisante y polvo de aceituna negra.

El mejor maridaje

Para este plato la apuesta es un tinto 100 % navarro como es el Antanilla de Los Otros de Bodegas Ondarre. Kristian Alberdi, perfecto conocedor de este vino, explica que «es una garnacha fresca, fluida y ligera, en consonancia con lo que el público de hoy en día demanda. En nariz es un vino con mucha fruta roja y en boca es ligero y con un final muy largo. Marida muy bien con este tipo de platos».