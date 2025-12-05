Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Huevos, patatas, caviar… ¿El resultado? Un 'platazo' para Navidad
Especial Navidad

Huevos, patatas, caviar… ¿El resultado? Un 'platazo' para Navidad

Aitor Martín elabora una original y sobresaliente receta que sabe aún mejor cuando se toma acompañada de un vino Antanilla de Los Otros de Bodegas Ondarre

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:35

Aitor Martín, de Ikili Jatetxea, también se pasó por los fogones de DV Gunea para preparar una receta navideña de muchos kilates. Patatas, huevos y alcachofas son productos que tendremos en muchos hogares y el caviar le da, sin duda, un toque de excelencia a esta preparación.

Una de las grandes protagonistas de esta receta es la yema de Euskaber: «Tiene una calidad extrema». Y es que los huevos Euskaber, tienen una exquisita textura y una densidad como ningún otro. Es un huevo gourmet y se nota en el color de la yema y en el sabor: son huevos como los de toda la vida, con ese sabor como el de antes.

En la base del plato se pone un puré de patata clásico. «Es el elemento que unificará los diferentes sabores de esta receta», explica Martín. La alcachofa, ya cocida, se parte por la mitad y se marca en una sartén con aceite. Sobre la base del puré se ponen la yema de huevo y la alcachofa. Sobre ellos, «un lujo de producto, el caviar Calvisius Tradition Royal», así como una beurre blanc «clásica, francesa, elaborada con chalota, mantequilla, vino y limón» y, para culminar el plato, unos brotes de guisante y polvo de aceituna negra.

El mejor maridaje

Para este plato la apuesta es un tinto 100 % navarro como es el Antanilla de Los Otros de Bodegas Ondarre. Kristian Alberdi, perfecto conocedor de este vino, explica que «es una garnacha fresca, fluida y ligera, en consonancia con lo que el público de hoy en día demanda. En nariz es un vino con mucha fruta roja y en boca es ligero y con un final muy largo. Marida muy bien con este tipo de platos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  3. 3 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  4. 4

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  5. 5 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  6. 6 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    Cambio de tiempo de cara al puente de diciembre: adiós al abrigo y al paraguas
  9. 9 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  10. 10 La versión de Juan Carlos I sobre el incidente de la familia real en Palma de Mallorca: «Los montajes de los comunicadores no consiguen milagros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Huevos, patatas, caviar… ¿El resultado? Un 'platazo' para Navidad