Una ensalada rica, vistosa y con producto local
El chef Diego Sorarrain, del Zartagi de Baliarrain, elabora una receta que nos permite ahorrar tiempo en los momentos de más agobio en la cocina

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:00

«Es un plato que nos permitirá ganar tiempo cuando se nos acumule el trabajo en los momentos de más estrés en la cocina durante estas navidades». Así explica el joven chef Diego Sorarrain, del Zartagi de Baliarrain, esta «ensaladita rica, vistosa, bonita y con producto local».

Esta ensalada tiene un producto esencial, y no es otro que los pimientos de Conservas El Chato. A estos pimientos de Leiva primero se les extrae el aceite y luego se ponen en el fuego. Ahí, cuando están en la sartén, se les añade un vinagre de miel muy especial para darles acidez. Paralelamente, se troquelan las hojas de la lechuga para, más tarde, hacer el montaje y se eligen unos tomates pera, duritos, a los que hay que quitar la piel. Sorarrain elabora una juliana con el tomate y lo añade al pimiento.

Una vez mezclados, se dispone a preparar la ensalada, montando en el molde una especie de lasaña compuesta por hojas de lechuga y la mezcla de tomate y pimientos El Chato. La ventresca de Bonito del Norte en aceite de oliva de Zallo corona esa ensalada. «Cuando tienes un producto de calidad, es fácil hacer cosas ricas», reconoce Sorarrain. Además de con unos brotes, este joven cocinero culmina la ensalada con una salsa elaborada con nuez, queso de Amezketa de dos años, aceite y vinagre de miel: «Las fermentaciones han jugado un buen papel y es un bonito juego de sabores».

