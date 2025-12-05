Bogavante y caviar, un auténtico lujo de receta

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:06 Compartir

Bogavante, pastel de cabracho y caviar. Tres productos excepcionales que tienen sitio predilecto en una misma receta si es Iñaki Arrieta, chef del Restaurante Rekondo, el encargado de prepararla.

Así lo hizo también en DV Gunea, a donde llevó una de las recetas estrella para estas navidades del emblemático restaurante situado en la subida a Igeldo. «Lo tenemos en carta precisamente para Navidad. Es un bogavante con pastel de cabracho, coral, crema de hinojo y, como siempre, para ensalzar el plato, una cucharada de buen caviar, de la marca Calvisius».

El bogavante primero se cuece para, al final, darle un toque de parrilla y que coja temperatura. El pastel de cabracho se hace al baño maría y también se elabora una emulsión con el coral del bogavante, que se utiliza como base del plato y dará un sabor de marisco a toda la receta. Sobre ella van el bogavante y el pudding de cabracho, mientras que el caviar se pone en una cestita. La crema de hinojo se pone con sifón.