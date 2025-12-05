Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bogavante y caviar, un auténtico lujo de receta
Especial Navidad

Bogavante y caviar, un auténtico lujo de receta

Iñaki Arrieta, chef de Rekondo, nos trae una elaboración que tienen en el restaurante de la subida a Igeldo para esta Navidad

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:06

Bogavante, pastel de cabracho y caviar. Tres productos excepcionales que tienen sitio predilecto en una misma receta si es Iñaki Arrieta, chef del Restaurante Rekondo, el encargado de prepararla.

Así lo hizo también en DV Gunea, a donde llevó una de las recetas estrella para estas navidades del emblemático restaurante situado en la subida a Igeldo. «Lo tenemos en carta precisamente para Navidad. Es un bogavante con pastel de cabracho, coral, crema de hinojo y, como siempre, para ensalzar el plato, una cucharada de buen caviar, de la marca Calvisius».

El bogavante primero se cuece para, al final, darle un toque de parrilla y que coja temperatura. El pastel de cabracho se hace al baño maría y también se elabora una emulsión con el coral del bogavante, que se utiliza como base del plato y dará un sabor de marisco a toda la receta. Sobre ella van el bogavante y el pudding de cabracho, mientras que el caviar se pone en una cestita. La crema de hinojo se pone con sifón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3 Donostia recibe la visita de una familia especial
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  6. 6 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  7. 7

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva
  8. 8 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  9. 9

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bogavante y caviar, un auténtico lujo de receta