Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El bacalao al pilpil, mejor si es de Alusaldu
Especial Navidad

El bacalao al pilpil, mejor si es de Alusaldu

El cocinero Andrés Aldasoro desvela paso a paso cómo conseguir una emulsión que marque la diferencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:05

El bacalao al pilpil es una receta muy recurrente en cualquier época del año y, por supuesto, en Navidad también encontrará su espacio. Por ello, Andrés Aldasoro, cocinero del equipo ciclista World Tour Movistar Team y chef de cabecera de la firma Alusaldu, propone esta elaboración en el encuentro navideño de A Mesa Puesta celebrado en DV Gunea.

El protagonista de la receta, el bacalao, es, como no podía ser de otra forma, de la firma Alusaldu. Trabajar con sus productos siempre da ventaja y esta es una muestra más de ello. Aldasoro, además, utiliza un aceite de oliva virgen de la variedad arbequina, que le gusta por su suavidad y su sabor más bien neutro. Ese aceite, dos dientes de ajo y una guindillita de cayena están en una sartén en la que también se pone el bacalao. Lo hace con la piel boca arriba. La razón y explicación es que «el bacalao es un pescado que tiene piel arriba y todo son láminas. Es la única sujeción que tiene, por lo que, si se le diese la vuelta, se desmoronaría».

Maridaje

El bacalao y la 'sagardoa' son dos productos que se complementan muy bien

Estando en la sartén, una vez que empieza a hervir, apagamos el fuego y dejamos que, reposando, se vaya haciendo durante siete u ocho minutos más. «Entonces nos encontraremos con una gelatina, añadiremos muy poco a poco el aceite e iremos muy lentamente montando el pilpil», explica el cocinero, quien utiliza un colador para que la emulsión tenga un mejor resultado.

El emplatado, por su parte, es muy sencillo: el taco de bacalao con la piel boca arriba, el pilpil sobre él y unos ajitos y cayena coronando la receta. Una receta con la que triunfar también en Navidad.

Para acompañar esta receta, nada como una sidra fresquita y de calidad. El bacalao y la 'sagardoa' son dos productos que se complementan muy bien y la Sidra Zapiain Premium es, en este caso, la opción escogida. Un acierto seguro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3 Donostia recibe la visita de una familia especial
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  6. 6 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  7. 7

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva
  8. 8 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  9. 9

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El bacalao al pilpil, mejor si es de Alusaldu