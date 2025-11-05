Una leche sin secretos y con raíces

Mirari Gómez Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:30 Compartir

Blanco y en botella, no todo es leche. O al menos, no esa leche que es considerada un superalimento. Si hablamos de leche de categoría superior, lo hacemos de Lacturale, una marca navarra que, más allá de la producción de lácteos, cuida del bienestar animal, social y del entorno.

El grupo Lacturale nació hace 17 años de la mano de un grupo de ganaderos y ganaderas de Navarra que decidió apostar por una forma diferente de hacer las cosas: a través de una filosofía respetuosa hacia las personas, el territorio y los animales. Un camino que ha llevado a Lacturale a ser una marca que produce leche, yogures, queso o helados, sí, pero siempre con el inamovible compromiso de garantizar la salud, el sabor, la calidad, el origen y la sostenibilidad.

Asimismo, la innovación ha formado parte del ADN de Lacturale desde sus inicios, siendo pionera en hacer leche con un sistema pionero e integrador. La leche Lacturale ha sido la primera certificada en Producción Integrada a nivel nacional, lo que significa varias cosas: mayor calidad y seguridad alimentaria, lo que redunda en un alimento saludable y de garantía superior; mayor bienestar animal y ganado con alimentación natural; y mayor respeto medioambiental, contribuyendo al bienestar y al empleo del entorno.

Se trata, en definitiva, de una leche más limpia y saludable, procedente de vacas más sanas y un sistema de producción respetuoso con el planeta. Así lo avala el sello Reyno Gourmet de INTIA (Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias).

Además, cabe destacar que el Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Navarra ha elegido Lacturale como marca recomendada; y que ha recibido el galardón internacional Sabor Superior 2025 otorgado por iTQi Bruselas.

Conectando con las raíces locales

En un contexto donde las modas gastronómicas van y vienen, el valor de lo cercano ha de permanecer.

Apostar por productos locales no es una tendencia, es una necesidad. Consumir local no es cuestión solo de calidad, sino de conciencia, de saber quién te alimenta, cómo lo hace y qué hay detrás.

Detrás de Lacturale no hay magia, ni secretos, sino el trabajo de ganaderos comprometidos con su tierra y con una forma sostenible de producir para poder ofrecer a los consumidores los mejores productos lácteos y así mejorar su calidad de vida y salud. También a los profesionales de la gastronomía, porque la cocina no trata solo de la técnica o la presentación, sino de los principios que hay detrás de cada plato.

El resultado, más allá del sabor

Bajo el lema 'Los pequeños detalles nos harán grandes', Lacturale apuesta por poner en valor un alimento cotidiano, completo, equilibrado, lleno de historia y de valores nutricionales como la leche, que a veces pasa desapercibida. Es hora de seguir reivindicando que la cocina con raíces empieza por el respeto a los ingredientes más básicos y que, cuando se elige una leche de calidad, con origen certificado y producida con mimo y respeto, el resultado gastronómico va más allá del sabor. Incorporar esta mirada en la gastronomía no solo realza los platos, sino que dignifica el producto, a su productor y al consumidor. Porque elegir bien no es solo una cuestión de sabor, sino también un acto de conciencia. Una elección más importante de lo que creemos, dado que afecta a nuestra salud, a nuestro entorno, al empleo y, por qué no, a nuestra libertad.

Ampliar

Que no te lo cuenten: visitas guiadas a Lacturale desde su nacimiento en 2008

La leche no es transparente, pero Lacturale sí que lo es. Por eso, uno de los puntos diferenciales de la marca navarra no es que solo cuentan de dónde viene su leche, sino que te lo enseñan. ¿Cómo? Abriendo las puertas de sus granjas para compartir con orgullo lo que hacen y mostrárselo de primera mano e in situ a los visitantes.

Conscientes de que conocer a quien nos alimenta, también alimenta, Lacturale abre desde sus inicios, hace 17 años, y a diario su granja de Etxeberri-Arakil (Navarra) para ofrecer visitas guiadas accesibles para cualquier persona en las que muestran cómo viven sus vacas, cómo se alimentan, cómo trabajan los ganaderos y cómo es el proceso de producción de esa leche hasta terminar en una casa, restaurante o bar.

Si te interesa alimentarte conociendo a quien te alimenta, reserva cita previa en su web www.lacturale.com.