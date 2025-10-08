Raíces y mareas, la cocina del Mar Menor en tres platos Los responsables del restaurante La Tropical elaboran un menú en el que homenajean la huerta, los pescados y el café de la Región de Murcia

De izquierda a derecha y de arriba abajo, tubérculos de la huerta murciana, rodaballo y reinterpretación del café asiático.

Mikel Madinabeitia San Sebastián Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:26

La Región de Murcia ha organizado una cata este miércoles en San Sebastian Gastronomika con el objetivo de promocionar la cocina del Mar Menor. Con dos motores culinarios: las raíces y las mareas. Es decir, la tierra y el mar.

Tras una introducción de las bondades gastronómicas de esta región, los responsables del restaurante La Tropical, de los Alcázares, que venció en el concurso nacional de parrilla de 2023, han realizado una 'showcooking' en directo para dar de comer a los asistentes a la sala Muka.

Así, Carlos Torres, su chef ejecutivo; Juan Carlos Méndez, su gerente; Mohamed El Hamdy, parrillero, y Francisco Cegarra, su segundo de cocina, han elaborado el siguiente menú. Tres platos que han tenido como leitmotiv homenajear a la huerta murciana, al café asiático cartagenero y a los pescados del Mar Menor.

El primero, dedicado a las raíces de la huerta murciana, ha estado basado en tubérculos autóctonos de la Región y sus distintas texturas. Llevaba remolacha, patata, un cremoso de zanahoria blanca, pieles tostadas de los tubérculos... Han jugado también con los almidones y crujientes en un plato, ciertamente, muy compensado.

Rodaballo y café

A continuación, ha sido el turno de los tesoros del mar y de la huerta salada. Una creación elaborada con algas, garum, pescados y mariscos del Mar Menor. El rey ha sido el rodaballo. Había huevos de quisquilla, emulsión de algas y gazpachuelo... Ha sido un ejemplo de plato que ensalza la potencia del mar.

El remate de esta cata ha sido un recuerdo del Mediterráneo: un postre inspirado en los sabores del tradicional café asiático, que los marineros de aquellas latitudes pedían cuando llegaban a Murcia y que lleva leche condensada, brandy, licor 43... La cata ha sido maridada con cerveza Estrella Levante, un blanco sauvignon de Yecla y un tinto monastrell. Como ya dejamos escrito el año pasado: Murcia, ¡qué deliciosa eres!