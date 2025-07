La esencia de nuestra cultura culinaria

Muina significa esencia en euskera, y creo que no hay mejor palabra para definir lo que es el restaurante que hoy nos ocupa. Muina Taberna ... es dejar hablar a la tierra y al mar, dejar que susurren qué productos son los que mejor están cada día, en cada estación, y cederles todo el protagonismo. Muina Taberna es cuidar y mimar cada verdura, pescado o carne que llega a su cocina, respetarlo y cocinarlo con maestría y delicadeza, vestirlo lo mínimo posible, para que sea quien hable en el plato, llevarlo a su máxima expresión para que se convierta en toda una experiencia en boca. Muina Taberna es saborear el entorno, es degustar nuestra tradición, volver a disfrutar de nuestra esencia culinaria, comerse a bocados un territorio, todo ello, cocinado desde el respeto a una historia, a una manera de entender la cocina, dejar que el fuego y la cazuela hagan su magia, una cocina de sabor, de profundidad. Muina Taberna es pasión, es juventud, es energía, es disfrute, es felicidad, es uno de los proyecto más interesantes de Gipuzkoa.

Dirección Zumaia, Plaza Eusebio Gurrutxaga 8

Comedor 1 para 28 comensales. 1 terraza para 40 comensales.

Cierre Lunes y la cocina el domingo por la noche

Precio Carta 50€/carta terraza 18-24€

PRECIOS

Rebozuelo parrilla 15,00€

Carabinero con sopa de pescado 18,00€

Centollo a la parrilla con su coral 14,00€

Tartar de solomillo 18,00€

Callos, morros y garbanzos 14,00€

Flan 6,50€

Detrás de este proyecto zumaiarra, que tiene apenas 4 meses de vida, se encuentran 4 jóvenes con un gran bagaje en su mochila y que querían volver a hacer feliz a la gente haciendo lo que más les gusta, cocinar y defender su cocina. Rocio Maeso, los hermanos Ander y Amaia Rodriguez, y, Mikel Toledo, son los artífices de este proyecto. Tras 6 años trabajando en Narru, decidieron embarcarse en su propia aventura hostelera, un proyecto pequeño, que pudieran gobernarlo los 4, para así poder volver a la esencia de nuestra cocina y poder contar desde el alma su historia, su visión culinaria. Tenían claro que tenía que ser en la costa, y, así es como aterrizaron en Zumaia y pusieron en marcha Muina Taberna, que poco a poco se va haciendo un hueco en el panorama gastronómico zumaiarra, un lugar de encuentro de locales y apasionados de la cocina que se acercan a esta casa de comidas. Se ha convertido en parada de la ruta de txikiteros de la localidad, y, paso a paso, cuidando a la gente, han conseguido que esos potes de vez en cuando se conviertan en comida o cena. Un lugar con alma, con personalidad, un proyecto que tiene un presente y un futuro muy prometedor.

Han pasado casi dos meses desde que me escapé a conocer las bondades culinarias de Muina Taberna, y he de confesaros que superó con creces todas mis expectativas, fue una experiencia de las que te hacen reflexionar, las que te hacen ver que lejos de los rumores que ponen en duda el relevo generacional en la gastronomía guipuzcoana, contamos con una hornada de jóvenes que tienen muchas ganas de seguir remando para que la cocina guipuzcoana siga siendo referente.

No es fácil decidir con qué plato me quedaría o destacaría, pero, os contaré seis grandes propuestas que fueron parte de un homenaje que no se olvida fácilmente. Primero, las habitas del día traídas desde Basobeltz, cocinados lo justo para mantener su carácter y acompañados de un pil-pil de jamón, nuestra tierra en cada bocado. Nuestro cantábrico representado en 3 platos: el respeto por el txangurro, desmigado, limpio, su carne cocinada a la parrilla y presentado sobre el jugo de su coral para potenciar aún más su sabor; la tradicional sopa de pescado, con profundidad, intensidad, todo el sabor del mar, donde encontraremos trozos de marisco y pescado del día, en mi caso carabinero y merluza, que se cocinan con el propio calor de la sopa; y, el salmonete, toda la personalidad del Cantábrico en un bocado, bien limpio y cocinado en su punto perfecto. Nuestra historia, la cocina de la cazuela representada en unos callos y morros con garbanzos de quitarse la txapela. Y, por último, el FLAN, el arte dulce, elegancia y delicadeza en boca. Seis platos que son muestra de la cocina, filosofía y esencia de Muina Taberna.

Además, completaron el menú el aperitivo de croqueta de jamón, los espárragos a la parrilla con leche, las xixas a la parrilla con su caldo, las kokotxas de merluza a la parrilla, el steak tartar de solomillo y las fresas a la parrilla con helado de miel. Un lujo, solo me faltó levantarme y aplaudir. Todo ello acompañado de un servicio cercano, que te hace sentirte en casa, cómodo y ayuda a que disfrutes aún más de lo que cuentan sus platos.

Sea para el aperitivo en su terraza, o, para darte un homenaje de los que hacen época, o, para desayunar, su gran apuesta, con ese brioche casero y los huevos benedict o royal benedict, no dejéis de visitar Muina Taberna, no sé a qué estáis esperando para coger el teléfono y hacer vuestra reserva. Un lugar especial, un lugar para volver a encontrarnos con la esencia de nuestra cocina, un lugar mágico. On egin!