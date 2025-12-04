Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un encuentro con sabor a tradición

Sara acogió el I Congreso de la Cocina Tradicional Vasca organizado por Jakitea. El evento reunió en una jornada a cocineros, productores y periodistas en torno a ponencias, mesas redondas, un mercado con productos de toda Euskal Herria y, cómo no, buena comida

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:09

Jakitea no eligió el lugar del I Congreso de la Cocina Tradicional Vasca al 'tun-tun'. La elección de la localidad labortana de Sara estaba cargada de significado. Trataba de aludir al hecho de que la gastronomía vasca no entiende de fronteras. Que se difumina en torno a los siete herrialdes con infinidad de productos y recetas que han sido transmitidos de generación en generación y que la asociación que preside Xabier Zabaleta trata de preservar y divulgar.

Con ese objetivo celebraron en Sara el encuentro que reunió en la localidad de Iparralde a cocineros, productores y periodistas para hacer una reflexión en torno a la evolución de nuestra gastronomía. A través de ponencias y mesas redondas, los participantes y asistentes disfrutaron de una jornada que resultó de lo más enriquecedora.

Tras el saludo del alcalde de Sara, Jean Baptiste Laborde, y de Xabier Zabaleta, la periodista afincada en Iparralde Catherin Marchand ofreció la ponencia 'Compromiso de los chefs y los productores'. Después, una mesa redonda en la que participaron los chefs y productores Fede Pacha (Orona, Hernani), Michel Niquet (Chez Mattin, Ziburu), Maryse Doyarçabal (Sempere), Laura Muñoz (Urgora, Trebiñu), Isaac Albiol (Peñíscola), Luis Salcedo (Remigio, Tudela) y Fernando González (La Revella, Amorebieta) hincó el diente a la relación entre producto y cocineros.

Xabier Zabaleta, presidente de Jakitea.

La tradición como vanguardia

El director general de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana, supo mostrar la filosofía del encuentro y de Jakitea, en general, con la ponencia que hablaba de 'La tradición como vanguardia'. Posteriormente fueron Roberto Ruiz (Hika), Maurice Isabal (Ithurria), Fernando Santa María (San Román de San Millán), Raquel González (Bisubi) y Chantal Echevertz (Donibane Garazi) quienes volvieron a ahondar en esa rueda que gira constantemente y que conforman productores y cocineros.

En última instancia Jakoba Errekondo invitó a los asistentes a repensar la cocina vasca con su ponencia; y la última mesa redonda llevó a varios expertos a conversar sobre la situación y el futuro de la cocina vasca. Visi Irizar, hija de Luis Irizar; Jean François Bederede, productor de Iparalde; Marian Sánchez, de Kintoa, en Sara; Ekaitz Apraiz (Bisubi), Jon Gil (Bideko) y Félix Manso, de Irun, expusieron las claves del momento que vive nuestra gastronomía y del porvenir que le aguarda.

Un mercado y jamón Basatxerri

La jornada se coronó con una cata de diversos productos de Euskal Herria y un mercado de pequeños productores que puso sobre la mesa todo ese gran trabajo que se hace a lo largo y ancho de los siete herrialdes.

Uno de los protagonistas de la jornada fue el jamón de Basatxerri. Desconocido para muchos, pero que gusta mucho y que merece escaparates como el de este congreso para dar a conocer su calidad y las opciones que ofrece en la cocina. Este fue solo un ejemplo de los diversos productos que se dieron a conocer: quesos, vinos y decenas de alimentos que los productores de Euskal Herria trabajan a diario para que los restaurantes de nuestro entorno los conviertan en platos de referencia en la gastronomía mundial.

