Elkano Txiki de Getaria triunfa con la ensaladilla rusa

Elkano Txiki de Getaria se ha llevado la gloria en la octava edición del Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa de San Sebastian Gastronomika. El establecimiento getariarra va a atraer a partir de ahora a más peregrinos en busca de una receta que no pasa de moda. Pablo Vicari es el nuevo rey de la ensaladilla. Así que a Getaria, ya saben, no habrá que ir a comer sólo besugo, kokotxas o rodaballo. Ahora, también ensaladillas rusas.

El evento de dos horas de duración ha tenido lugar en la sala 10 del Kursaal y ha sido conducido con su habitual gracejo por Xavier Agulló, cuyo ímpetu culinario y pasión por la buena mesa siguen intactos. El jurado profesional, algo así como el monte Rushmore de la gastronomía, ha estado formado por Miguel Montorio, Alfredo Escobar, Carlos Maribona, Martin Berasategui, José Carlos Capel, Julia Pérez y Manuel Villanueva.

Las propuestas han sido tan originales como polémicas, ya que desde el jurado profesionales se han lanzado mensajes un tanto polémicos en el sentido de que algunas creaciones a degustar han estado alejadas de la receta clásica. Alguna ensaladilla llevaba gilda; otra demasiada mayonesa, algunas mucho aceite... Incluso la última ensaladilla, la novena, ha sido presentada en formato postre. Como si no fuera una ensaladilla, aunque les puedo asegurar que sabía a eso... Aquí debajo tienen la foto de la discordia.

Ampliar La ¿ensaladilla rusa? de la discordia. Esta no ha sido la ganadora, pero sí la más polémica. M.M.

Nueve cocineros de distintas regiones del Estado han presentado su forma de entender una receta tan clásica como personal y genuina, porque no hay dos iguales. Pablo Cadavid, de La Yerbita (Sobarzo, Cantabria); Saúl Barquilla, de Alejandro Serrano (Miranda de Ebro); Mariano Luís Rodríguez, de Eme de Mariano (Málaga); María Antonia Pazos, de La Taberna de Egia (San Sebastián); Ricardo Romero, de Colósimo (Madrid); Rafaela Pierobón, de Hilo (Ruente, Cantabria); Francisco Muñoz Portales, de El Parador Playa (Benalmádena, Málaga); Albert Martínez Bocalandria, de Eldelmar Hermanos Torres (Barcelona); y Jonathan Canahuire Apaza, José Manuel Barroso Mazo & Pablo Vicari. de Elkano Txiki (Getaria) han sido los nueve finalistas de un certamen que cada año gana más adeptos.

Desde su creación allá por el año 2018, este concurso ha llamado la atención entre otras cosas porque los ganadores han sido de muy diferentes procedencias. El Tapas de Barcelona se estrenó en la primera edición y, posteriormente, tres entorchados se fueron a tierras malagueñas. En 2002, en cambio, el premio se fue para Asturias y un año más tarde, para Bizkaia. El vigente ganador era el Pampín Bar, de Santiago de Compostela.

Recetas de todo tipo

El palmarés del concurso de la ensaladilla rusa viene a demostrar que esta receta encandila a partes iguales al sur y al norte de la península. Es por eso que los gustos de los jurados comenzaron decantándose por las segundas, pero en los últimos años cambiaron de rumbo. La receta del año pasado gustó por su generosidad con la patata kennebec, hervida con piel junto con las zanahorias, y separadas de los huevos. Los ingredientes, templados, se mezclan con una mayonesa industrial y atún y aceitunas, reservados en frío.

