La sencilla técnica para conseguir beicon crujiente y sin grasa

Sabroso y crujiente, el beicon es un producto que ejerce de guarnición o ingrediente en platos como hamburguesa, pizza, pasta o quiche, asociándose al mismo una fama de grasiento y calórico.

Pero, si bien es cierto que no es un alimento que deba ser protagonista en una alimentación, no conviene demonizarlo. Porque consumido con moderación y muy ocasionalmente es una opción idónea para dar a nuestros platos un toque sabroso y una textura crujiente que pocos ingredientes permiten.

Además, cabe destacar que esa fama de alimento grasiento y calórico tiene mucho que ver con cómo se cocina y en el contexto en el que se sirve. Así que, ¿por qué no tratamos de consumir el beicon de la forma más saludable posible?

Ello pasa por cocinar el beicon de forma que suelte toda la grasa posible de forma que nos permita no incluir esta en nuestro plato. Muchas personas piensan que esto juega en contra de obtener esa textura crujiente que tanto nos gusta, pero nada más lejos de la realidad, ya que conseguir un beicon sin grasa no está reñido con que este sea crujiente.

Entonces, ¿cómo podemos conseguir beicon crujiente y sin grasa? El truco está en cómo se cocina el producto y, más concretamente, la clave se halla en lograr que esa grasa que suelte se escurra o sea absorbida por otro elemento y no por el propio alimento.

Y eso es posible de diferentes formas, aunque la más sencilla y rápida es haciendo uso del microondas y del papel de cocina. Se trata de colocar el beicon (mejor en lonchas o láminas) entre hojas de papel absorbente y, sobre un plato, meterlo a cocinar al microondas a máxima potencia entre dos y cuatro minutos. Pasado ese tiempo, veremos cómo el papel ha absorbido la grasa y tendremos beicon supercrujiente y 'limpio' de aceite.

Otras alternativas

Esa es la forma más eficaz, ágil y fácil de conseguir beicon sin grasa sin comprometer que sea crujiente, pero no es la única. Quienes tengan freidora de aire en casa seguro que sabrán que este electrodoméstico de moda es el mejor aliado para conseguir beicon crujiente y sin grasa de forma cómoda y sin complicaciones.

Quienes no tengan airfryer, el horno es un buen sustituto de este electrodoméstico, aunque implica un gasto de energía quizás excesivo para el resultado deseado. Y es que se trata de precalentar el horno (a unos 200º C) y de colocar sobre la rejilla las láminas de beicon, sin superponerse para después hornear entre 10 y 20 minutos, dependiendo del grosor de las lonchas. Y ¡ojo! no olvides poner una bandeja debajo para que retenga la grasa que caerá desde la rejilla a la parte inferior.